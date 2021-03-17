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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 в Туве - 0,03%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T11:07
2021-03-17T11:07
2021-03-17T11:07
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здоровье - общество
республика ингушетия
магаданская область
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общество
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 в Туве - 0,03%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,03% 2. Магаданская область, Республика Адыгея - 0,05%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Еврейская автономная область 0,07%", - говорится в сообщении.
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