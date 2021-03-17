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https://ria.ru/20210317/konkurs-1601456286.html
Конкурс памяти Андрея Стенина подводит первые итоги 2021 года
Конкурс памяти Андрея Стенина подводит первые итоги 2021 года
В конце февраля Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина завершил прием работ и объявляет первые результаты 2021 года. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T11:00
2021-03-17T12:22
миа "россия сегодня"
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
новости агентства
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МОСКВА, 17 мар, - РИА Новости. В конце февраля Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина завершил прием работ и объявляет первые результаты 2021 года.В свой новый год конкурс вновь расширил географию участников – впервые в его истории работы на конкурс прислали молодые фоторепортеры из Туниса, Таиланда и обеих Республик Конго. Всего на конкурс 2021 год было подано порядка 4,5 тысяч работ из 70 стран мира со всех пяти континентов. Абсолютными лидерами среди иностранных участников по числу присланных заявок стали фотографы Индии – их присутствие в конкурсе также выросло более чем на 40% в сравнении с прошлым годом. Они по праву занимают первое место в ТОП-10 участников конкурса вместе с российскими фотографами, число работ которых выросло почти на 20%.В пятерку лидеров вошли также репортеры из Ирана, Бангладеш, Италии и Китая. Вслед за ними идут журналисты Испании, Бразилии – фотографы этой страны увеличили число своих заявок практически вдвое в сравнении с прошлым годом, - и Франции. Замыкают список лидеров фоторепортеры из Германии и Мексики, разделив между собой 10-е место.По словам куратора конкурса, руководителя службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксаны Олейник высокий профессиональный уровень работ и активность конкурсантов подтверждает и востребованность фотографии как новостного формата в современном мире, и популярность конкурса в международной среде.Команда международного жюри конкурса начнет отбор лучших из лучших присланных работ в конце апреля. Шорт-лист конкурса будет объявлен 16 июня на сайте stenincontest.ru.Церемония награждения победителей пройдет в сентябре в Москве, тогда же стартует и мировое турне работ лауреатов конкурса им. Стенина. По традиции роуд-шоу включает крупные выставочные площадки в десятке городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке. С 2018 года в число экспозиционных площадок конкурса входит нью-йоркская штаб-квартира главной международной организации по укреплению мира и безопасности всех стран, Организации Объединенных Наций (ООН). С 2019 года выставки конкурса проходят также и в Совете Европы в Страсбурге.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24", информационно-новостной портал Вести.Ru и интернет-кинотеатр tvzavr. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, интернет-портал DBW. В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, журнал фотографии EYE, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
https://ria.ru/20210312/fotozhurnalisty-1600905946.html
https://ria.ru/20210310/nominant-1600494441.html
https://ria.ru/20210223/proekt-1598653862.html
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Новости
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РИА Новости
1
5
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Первые итоги конкурса им. Стенина-2021
Первые итоги конкурса им. Стенина-2021.
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миа "россия сегодня", международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, новости агентства

Конкурс памяти Андрея Стенина подводит первые итоги 2021 года

11:00 17.03.2021 (обновлено: 12:22 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Игнасио Амикони / Перейти в фотобанкПосетители на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина на территории центрального железнодорожного вокзала Ретиро в Буэнос-Айресе
Посетители на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина на территории центрального железнодорожного вокзала Ретиро в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Игнасио Амикони
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МОСКВА, 17 мар, - РИА Новости. В конце февраля Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина завершил прием работ и объявляет первые результаты 2021 года.
В свой новый год конкурс вновь расширил географию участников – впервые в его истории работы на конкурс прислали молодые фоторепортеры из Туниса, Таиланда и обеих Республик Конго.
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Всего на конкурс 2021 год было подано порядка 4,5 тысяч работ из 70 стран мира со всех пяти континентов.
Абсолютными лидерами среди иностранных участников по числу присланных заявок стали фотографы Индии – их присутствие в конкурсе также выросло более чем на 40% в сравнении с прошлым годом. Они по праву занимают первое место в ТОП-10 участников конкурса вместе с российскими фотографами, число работ которых выросло почти на 20%.
В пятерку лидеров вошли также репортеры из Ирана, Бангладеш, Италии и Китая. Вслед за ними идут журналисты Испании, Бразилии – фотографы этой страны увеличили число своих заявок практически вдвое в сравнении с прошлым годом, - и Франции. Замыкают список лидеров фоторепортеры из Германии и Мексики, разделив между собой 10-е место.
По словам куратора конкурса, руководителя службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксаны Олейник высокий профессиональный уровень работ и активность конкурсантов подтверждает и востребованность фотографии как новостного формата в современном мире, и популярность конкурса в международной среде.

"Каждый год мы с волнением ждем новых участников из новых для конкурса стран, и никогда не бываем разочарованы в своих ожиданиях. Уверена, на географической карте мира осталось уже совсем немного государств, фотографы которых не знали бы о нашем конкурсе или не приняли бы в нем участие", - подчеркнула она.

Команда международного жюри конкурса начнет отбор лучших из лучших присланных работ в конце апреля. Шорт-лист конкурса будет объявлен 16 июня на сайте stenincontest.ru.
Церемония награждения победителей пройдет в сентябре в Москве, тогда же стартует и мировое турне работ лауреатов конкурса им. Стенина. По традиции роуд-шоу включает крупные выставочные площадки в десятке городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке.
С 2018 года в число экспозиционных площадок конкурса входит нью-йоркская штаб-квартира главной международной организации по укреплению мира и безопасности всех стран, Организации Объединенных Наций (ООН). С 2019 года выставки конкурса проходят также и в Совете Европы в Страсбурге.
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О Конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24", информационно-новостной портал Вести.Ru и интернет-кинотеатр tvzavr.
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, интернет-портал DBW.
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, журнал фотографии EYE, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
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