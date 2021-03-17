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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210317/kitay-1601598303.html
Экономика КНР превзошла докоронавирусные показатели "по всем фронтам"
Экономика КНР превзошла докоронавирусные показатели "по всем фронтам"
В опубликованной во вторник китайской экономической отчетности за январь-февраль произошло заметное изменение: показатели роста обозначены не только в сравнении РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T10:55
2021-03-17T10:55
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 17 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". В опубликованной во вторник китайской экономической отчетности за январь-февраль произошло заметное изменение: показатели роста обозначены не только в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, но и с январем-февралем "докоронавирусного" 2019 года.Обозначены также средневзвешенные темпы роста ключевых показателей за прошедшие два года. Это сделано для того, чтобы показать реальную экономическую ситуацию в КНР, ведь сравнение с прошлогодними показателями выглядит чересчур оптимистично за счет низкой планки отсчета, заданной "коронавирусной экономической ямой" 2020-го.В январе-феврале нынешнего года промпроизводство выросло на 35,1% в годовом исчислении. Рост по сравнению с "докороновирусным" двухмесячником 2019-го составил 16,9%. Средневзвешенный темп роста промпроизводства за прошедшие два года составил 8,1%, темп роста сектора услуг - 6,8%; инвестиций в основные фонды – 1,7%; розничных продаж - 3,2%. Все это свидетельствует о стабильном посткоронавирусном восстановлении и дальнейшем развитии китайской экономики.Дальнейшему росту способствует и стабилизация на мировых рынках, что ведет к росту китайского экспорта. В январе-феврале экспорт Китая в страны АСЕАН увеличился более чем на 40% в годовом исчислении, поставки в США - более чем на 70%.Растет роль инноваций в развитии производства. Так, темпы роста производства автомобилей на новых источниках энергии и промышленных роботов за два года составили более 30%.
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китай

Экономика КНР превзошла докоронавирусные показатели "по всем фронтам"

10:55 17.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРайон Пудун в Шанхае
Район Пудун в Шанхае - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". В опубликованной во вторник китайской экономической отчетности за январь-февраль произошло заметное изменение: показатели роста обозначены не только в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, но и с январем-февралем "докоронавирусного" 2019 года.
Обозначены также средневзвешенные темпы роста ключевых показателей за прошедшие два года. Это сделано для того, чтобы показать реальную экономическую ситуацию в КНР, ведь сравнение с прошлогодними показателями выглядит чересчур оптимистично за счет низкой планки отсчета, заданной "коронавирусной экономической ямой" 2020-го.
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 17:05Россия-Китай: Главное
Объем инвестиций в основные фонды в Китае в январе-феврале вырос на 35%
В январе-феврале нынешнего года промпроизводство выросло на 35,1% в годовом исчислении. Рост по сравнению с "докороновирусным" двухмесячником 2019-го составил 16,9%. Средневзвешенный темп роста промпроизводства за прошедшие два года составил 8,1%, темп роста сектора услуг - 6,8%; инвестиций в основные фонды – 1,7%; розничных продаж - 3,2%. Все это свидетельствует о стабильном посткоронавирусном восстановлении и дальнейшем развитии китайской экономики.
Дальнейшему росту способствует и стабилизация на мировых рынках, что ведет к росту китайского экспорта. В январе-феврале экспорт Китая в страны АСЕАН увеличился более чем на 40% в годовом исчислении, поставки в США - более чем на 70%.
Растет роль инноваций в развитии производства. Так, темпы роста производства автомобилей на новых источниках энергии и промышленных роботов за два года составили более 30%.
Заданный властями показатель экономического развития на 2021 год составляет 6% и более. Руководитель департамента Китая и Северо-Восточной Азии Eurasia Group Майкл Хессен отметил, что эта цель не является труднодостижимой для Китая, она отражает то, что Китай ставит качество развития выше количества. "Это и очень правильное решение", - констатировал Хессен.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитай
 
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