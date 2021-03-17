https://ria.ru/20210317/kitay-1601598303.html

Экономика КНР превзошла докоронавирусные показатели "по всем фронтам"

Экономика КНР превзошла докоронавирусные показатели "по всем фронтам"

В опубликованной во вторник китайской экономической отчетности за январь-февраль произошло заметное изменение: показатели роста обозначены не только в сравнении РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T10:55

2021-03-17T10:55

2021-03-17T10:55

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 17 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". В опубликованной во вторник китайской экономической отчетности за январь-февраль произошло заметное изменение: показатели роста обозначены не только в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, но и с январем-февралем "докоронавирусного" 2019 года.Обозначены также средневзвешенные темпы роста ключевых показателей за прошедшие два года. Это сделано для того, чтобы показать реальную экономическую ситуацию в КНР, ведь сравнение с прошлогодними показателями выглядит чересчур оптимистично за счет низкой планки отсчета, заданной "коронавирусной экономической ямой" 2020-го.В январе-феврале нынешнего года промпроизводство выросло на 35,1% в годовом исчислении. Рост по сравнению с "докороновирусным" двухмесячником 2019-го составил 16,9%. Средневзвешенный темп роста промпроизводства за прошедшие два года составил 8,1%, темп роста сектора услуг - 6,8%; инвестиций в основные фонды – 1,7%; розничных продаж - 3,2%. Все это свидетельствует о стабильном посткоронавирусном восстановлении и дальнейшем развитии китайской экономики.Дальнейшему росту способствует и стабилизация на мировых рынках, что ведет к росту китайского экспорта. В январе-феврале экспорт Китая в страны АСЕАН увеличился более чем на 40% в годовом исчислении, поставки в США - более чем на 70%.Растет роль инноваций в развитии производства. Так, темпы роста производства автомобилей на новых источниках энергии и промышленных роботов за два года составили более 30%.

https://ria.ru/20210316/kitay-1601516710.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай