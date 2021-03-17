https://ria.ru/20210317/izolyatsiya-1601693082.html

Тихановская попросила США добиться международной изоляции Лукашенко

Тихановская попросила США добиться международной изоляции Лукашенко

Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила США ввести санкции против белорусских госпредприятий,... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T17:51

2021-03-17T17:51

2021-03-17T17:51

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила США ввести санкции против белорусских госпредприятий, юридической системы и олигархов, призвала Вашингтон использовать свою дипломатию ради международной изоляции белорусского лидера Александра Лукашенко."Мы призываем США ввести санкции против государственных предприятий, юридической системы и олигархов (Белоруссии - ред.). Санкции - одна из наиболее эффективных мер", - сказала Тихановская в ходе слушаний в международном комитете палаты представителей конгресса США.Мероприятие проходило в онлайн-формате. Тихановская также призвала США использовать свои дипломатические возможности, чтобы добиться международной изоляции Лукашенко.Также Тихановская призвала изолировать белорусскую власть "политически и экономически".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для их пресечения силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, Минском объявлена в розыск.

https://ria.ru/20210311/tikhanovskaya-1600823997.html

https://ria.ru/20210313/lukashenko-1601071398.html

белоруссия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире