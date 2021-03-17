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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210317/izolyatsiya-1601693082.html
Тихановская попросила США добиться международной изоляции Лукашенко
Тихановская попросила США добиться международной изоляции Лукашенко
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила США ввести санкции против белорусских госпредприятий,... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T17:51
2021-03-17T17:51
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила США ввести санкции против белорусских госпредприятий, юридической системы и олигархов, призвала Вашингтон использовать свою дипломатию ради международной изоляции белорусского лидера Александра Лукашенко."Мы призываем США ввести санкции против государственных предприятий, юридической системы и олигархов (Белоруссии - ред.). Санкции - одна из наиболее эффективных мер", - сказала Тихановская в ходе слушаний в международном комитете палаты представителей конгресса США.Мероприятие проходило в онлайн-формате. Тихановская также призвала США использовать свои дипломатические возможности, чтобы добиться международной изоляции Лукашенко.Также Тихановская призвала изолировать белорусскую власть "политически и экономически".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для их пресечения силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, Минском объявлена в розыск.
https://ria.ru/20210311/tikhanovskaya-1600823997.html
https://ria.ru/20210313/lukashenko-1601071398.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире

Тихановская попросила США добиться международной изоляции Лукашенко

17:51 17.03.2021
 
© AP Photo / dpa / Kay NietfeldЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила США ввести санкции против белорусских госпредприятий, юридической системы и олигархов, призвала Вашингтон использовать свою дипломатию ради международной изоляции белорусского лидера Александра Лукашенко.
"Мы призываем США ввести санкции против государственных предприятий, юридической системы и олигархов (Белоруссии - ред.). Санкции - одна из наиболее эффективных мер", - сказала Тихановская в ходе слушаний в международном комитете палаты представителей конгресса США.
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Мероприятие проходило в онлайн-формате. Тихановская также призвала США использовать свои дипломатические возможности, чтобы добиться международной изоляции Лукашенко.
"Мы призываем США использовать свою дипломатию, чтобы изолировать Лукашенко, сдерживая международные договоренности между режимом Лукашенко и другими странами", - сказала она.
Также Тихановская призвала изолировать белорусскую власть "политически и экономически".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для их пресечения силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
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Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, Минском объявлена в розыск.
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияСШАВ мире
 
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