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Количество контейнерных поездов через КПП "Маньчжурия" выросло на 76%
Количество контейнерных поездов через КПП "Маньчжурия" выросло на 76%
За два месяца 2021 года через крупнейший сухопутный КПП "Маньчжурия" на китайско-российской границе прошло в общей сложности 497 грузовых поездов, что на 76%... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T14:23
2021-03-17T14:23
2021-03-17T14:23
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экономика
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МОСКВА, 17 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". За два месяца 2021 года через крупнейший сухопутный КПП "Маньчжурия" на китайско-российской границе прошло в общей сложности 497 грузовых поездов, что на 76% больше, чем за аналогичный период прошлого года.При этом количество поездов, въезжающих в КНР, увеличилось в два с лишним раза, а количество стандартных контейнеров превысило отметку в 4 миллиона, увеличившись на 78%. Эти два показателя достигли рекордного уровня.Таможня Маньчжурии предприняла ряд противоэпидемических мер для содействия устойчивому росту внешней торговли и развитию железнодорожных грузоперевозок Китай-Европа, а также для обеспечения эффективности и рентабельности поставок.
https://ria.ru/20200211/1564564377.html
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