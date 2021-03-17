https://ria.ru/20210317/gruzoperevozki-1601645846.html

Количество контейнерных поездов через КПП "Маньчжурия" выросло на 76%

Количество контейнерных поездов через КПП "Маньчжурия" выросло на 76%

За два месяца 2021 года через крупнейший сухопутный КПП "Маньчжурия" на китайско-российской границе прошло в общей сложности 497 грузовых поездов, что на 76%... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T14:23

2021-03-17T14:23

2021-03-17T14:23

россия-китай: главное

китай

экономика

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МОСКВА, 17 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". За два месяца 2021 года через крупнейший сухопутный КПП "Маньчжурия" на китайско-российской границе прошло в общей сложности 497 грузовых поездов, что на 76% больше, чем за аналогичный период прошлого года.При этом количество поездов, въезжающих в КНР, увеличилось в два с лишним раза, а количество стандартных контейнеров превысило отметку в 4 миллиона, увеличившись на 78%. Эти два показателя достигли рекордного уровня.Таможня Маньчжурии предприняла ряд противоэпидемических мер для содействия устойчивому росту внешней торговли и развитию железнодорожных грузоперевозок Китай-Европа, а также для обеспечения эффективности и рентабельности поставок.

https://ria.ru/20200211/1564564377.html

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2021

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китай, экономика