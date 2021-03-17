https://ria.ru/20210317/gosoboronzakaz-1601638081.html

Госдума одобрила проект об особенностях размещения гособоронзаказа

Госдума одобрила проект об особенностях размещения гособоронзаказа

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, в котором прописаны особенности размещения государственного... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T13:44

2021-03-17T13:44

2021-03-17T13:44

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

госдума рф

безопасность

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, в котором прописаны особенности размещения государственного оборонного заказа.Изменения предлагаются в закон "О государственном оборонном заказе".Так, при размещении государственного оборонного заказа "на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, космической техники и объектов космической инфраструктуры обеспечение исполнения государственного контракта, в отношении которого будет осуществляться банковское сопровождение или по которому будет осуществляться казначейское сопровождение расчетов, не требуется"."ФАС России включается в перечень лиц, которым Федеральное казначейство обеспечивает безвозмездный доступ к сведениям, содержащимся в реестре государственных контрактов, который ведется в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - отмечается в пояснительной записке к проекту.Кроме того, ФАС России наделяется правом при рассмотрении заявления о нарушении законодательства в сфере гособоронзаказа запрашивать документы, сведения и пояснения не только госзаказчиков, головных исполнителей, исполнителей, органов власти и их должностных лиц, но также у юридических и физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей)."Исключается положение о том, что в случае привлечения ответчика (ответчиков) по делу о нарушении законодательства в сфере государственного оборонного заказа к административной ответственности за неисполнение в срок предписания комиссия ФАС России в течение 5-ти рабочих дней со дня вынесения постановления о назначении административного наказания выносит определение об установлении новых сроков исполнения ранее выданного предписания", - уточняется в документах.Вместе с тем, вводится положение, согласно которому в целях пресечения действий или бездействия, которые приводят или могут привести к нарушению законодательства, ФАС России выдает хозяйствующему субъекту требование в письменной форме о прекращении действий (или бездействия), которые содержат признаки нарушения и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения. "Данное требование подлежит обязательному выполнению лицом, которому оно выдано, в срок, указанный в требовании, который не может составлять менее чем 10 дней с момента его получения", - отмечается в пояснительной записке.

https://ria.ru/20201208/zakon-1588223800.html

https://ria.ru/20200918/gosoboronzakaz-1577445917.html

https://ria.ru/20201110/gosoboronzakaz-1583968924.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная антимонопольная служба (фас россии), госдума рф, безопасность