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Госдума одобрила проект об особенностях размещения гособоронзаказа
Госдума одобрила проект об особенностях размещения гособоронзаказа
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, в котором прописаны особенности размещения государственного... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T13:44
2021-03-17T13:44
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
госдума рф
безопасность
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, в котором прописаны особенности размещения государственного оборонного заказа.Изменения предлагаются в закон "О государственном оборонном заказе".Так, при размещении государственного оборонного заказа "на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, космической техники и объектов космической инфраструктуры обеспечение исполнения государственного контракта, в отношении которого будет осуществляться банковское сопровождение или по которому будет осуществляться казначейское сопровождение расчетов, не требуется"."ФАС России включается в перечень лиц, которым Федеральное казначейство обеспечивает безвозмездный доступ к сведениям, содержащимся в реестре государственных контрактов, который ведется в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - отмечается в пояснительной записке к проекту.Кроме того, ФАС России наделяется правом при рассмотрении заявления о нарушении законодательства в сфере гособоронзаказа запрашивать документы, сведения и пояснения не только госзаказчиков, головных исполнителей, исполнителей, органов власти и их должностных лиц, но также у юридических и физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей)."Исключается положение о том, что в случае привлечения ответчика (ответчиков) по делу о нарушении законодательства в сфере государственного оборонного заказа к административной ответственности за неисполнение в срок предписания комиссия ФАС России в течение 5-ти рабочих дней со дня вынесения постановления о назначении административного наказания выносит определение об установлении новых сроков исполнения ранее выданного предписания", - уточняется в документах.Вместе с тем, вводится положение, согласно которому в целях пресечения действий или бездействия, которые приводят или могут привести к нарушению законодательства, ФАС России выдает хозяйствующему субъекту требование в письменной форме о прекращении действий (или бездействия), которые содержат признаки нарушения и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения. "Данное требование подлежит обязательному выполнению лицом, которому оно выдано, в срок, указанный в требовании, который не может составлять менее чем 10 дней с момента его получения", - отмечается в пояснительной записке.
https://ria.ru/20201208/zakon-1588223800.html
https://ria.ru/20200918/gosoboronzakaz-1577445917.html
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федеральная антимонопольная служба (фас россии), госдума рф, безопасность

Госдума одобрила проект об особенностях размещения гособоронзаказа

13:44 17.03.2021
 
© РИА Новости / Григорий СысоевВ здании Государственной думы РФ
В здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, в котором прописаны особенности размещения государственного оборонного заказа.
Изменения предлагаются в закон "О государственном оборонном заказе".
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Так, при размещении государственного оборонного заказа "на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, космической техники и объектов космической инфраструктуры обеспечение исполнения государственного контракта, в отношении которого будет осуществляться банковское сопровождение или по которому будет осуществляться казначейское сопровождение расчетов, не требуется".
"ФАС России включается в перечень лиц, которым Федеральное казначейство обеспечивает безвозмездный доступ к сведениям, содержащимся в реестре государственных контрактов, который ведется в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - отмечается в пояснительной записке к проекту.
Кроме того, ФАС России наделяется правом при рассмотрении заявления о нарушении законодательства в сфере гособоронзаказа запрашивать документы, сведения и пояснения не только госзаказчиков, головных исполнителей, исполнителей, органов власти и их должностных лиц, но также у юридических и физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей).
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"Исключается положение о том, что в случае привлечения ответчика (ответчиков) по делу о нарушении законодательства в сфере государственного оборонного заказа к административной ответственности за неисполнение в срок предписания комиссия ФАС России в течение 5-ти рабочих дней со дня вынесения постановления о назначении административного наказания выносит определение об установлении новых сроков исполнения ранее выданного предписания", - уточняется в документах.
Вместе с тем, вводится положение, согласно которому в целях пресечения действий или бездействия, которые приводят или могут привести к нарушению законодательства, ФАС России выдает хозяйствующему субъекту требование в письменной форме о прекращении действий (или бездействия), которые содержат признаки нарушения и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения. "Данное требование подлежит обязательному выполнению лицом, которому оно выдано, в срок, указанный в требовании, который не может составлять менее чем 10 дней с момента его получения", - отмечается в пояснительной записке.
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