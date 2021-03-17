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В Приморье два горняка оказались заблокированы в руднике
В Приморье два горняка оказались заблокированы в руднике
Два человек заблокированы в руднике Дальнегорска Приморского края, спасатели отправились на помощь, сообщил РИА Новости представитель краевого ГУ МЧС. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T04:02
2021-03-17T04:02
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дальнегорск
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар – РИА Новости. Два человек заблокированы в руднике Дальнегорска Приморского края, спасатели отправились на помощь, сообщил РИА Новости представитель краевого ГУ МЧС."Обрушилась порода, жертв нет. Почти всех людей эвакуировали - двоих будут доставать", - сказал РИА Новости представитель ГУ МЧС.По данным главка, 17 марта в 08.39 поступило сообщение о происшествии на руднике в городе Дальнегорске. "По предварительной информации, в руднике заблокированы 2 человека", - сообщает главк.В 08.40 (01.40 мск) к указанному месту убыла группа горноспасателей Дальнегорского военизированного горноспасательного взвода в составе 13 человек и 2 единицы техники. В 09.10 спасатели прибыли на рудник, спасательные работы по спасению горняков начаты.
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дальнегорск
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дальнегорск, приморский край, происшествия

В Приморье два горняка оказались заблокированы в руднике

04:02 17.03.2021
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар – РИА Новости. Два человек заблокированы в руднике Дальнегорска Приморского края, спасатели отправились на помощь, сообщил РИА Новости представитель краевого ГУ МЧС.
"Обрушилась порода, жертв нет. Почти всех людей эвакуировали - двоих будут доставать", - сказал РИА Новости представитель ГУ МЧС.
По данным главка, 17 марта в 08.39 поступило сообщение о происшествии на руднике в городе Дальнегорске. "По предварительной информации, в руднике заблокированы 2 человека", - сообщает главк.
В 08.40 (01.40 мск) к указанному месту убыла группа горноспасателей Дальнегорского военизированного горноспасательного взвода в составе 13 человек и 2 единицы техники. В 09.10 спасатели прибыли на рудник, спасательные работы по спасению горняков начаты.
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
22 января, 05:48
Шахта в Кузбассе, где погибли два горняка, приостановила работу
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ДальнегорскПриморский крайПроисшествия
 
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