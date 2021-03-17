https://ria.ru/20210317/genprokuratura-1601637188.html

Заседание коллегии Генпрокуратуры. Прямая трансляция

Заседание коллегии Генпрокуратуры. Прямая трансляция

На расширенном заседании планируют подвести итоги работы органов прокуратуры за 2020 год и наметить задачи по укреплению законности и правопорядка на 2021-й. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T14:30

2021-03-17T14:30

2021-03-17T14:55

россия

генеральная прокуратура рф

владимир путин

общество

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На расширенном заседании планируют подвести итоги работы органов прокуратуры за 2020 год и наметить задачи по укреплению законности и правопорядка на 2021-й.

россия

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2021

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LIVE: Путин выступает на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ LIVE: Путин выступает на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ 2021-03-17T14:30 true PT47M52S

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