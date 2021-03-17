https://ria.ru/20210317/genprokuratura-1601637188.html
Заседание коллегии Генпрокуратуры. Прямая трансляция
Заседание коллегии Генпрокуратуры. Прямая трансляция
На расширенном заседании планируют подвести итоги работы органов прокуратуры за 2020 год и наметить задачи по укреплению законности и правопорядка на 2021-й. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T14:30
2021-03-17T14:30
2021-03-17T14:55
россия
генеральная прокуратура рф
владимир путин
общество
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На расширенном заседании планируют подвести итоги работы органов прокуратуры за 2020 год и наметить задачи по укреплению законности и правопорядка на 2021-й.
россия
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Путин выступает на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ
LIVE: Путин выступает на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ
2021-03-17T14:30
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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5
4.7
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видео, россия, генеральная прокуратура рф, владимир путин, общество
Заседание коллегии Генпрокуратуры. Прямая трансляция
На расширенном заседании планируют подвести итоги работы органов прокуратуры за 2020 год и наметить задачи по укреплению законности и правопорядка на 2021-й.
2021-03-17T14:30
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PT47M52S
Заседание коллегии Генпрокуратуры. Прямая трансляция
14:30 17.03.2021 (обновлено: 14:55 17.03.2021)
На расширенном заседании планируют подвести итоги работы органов прокуратуры за 2020 год и наметить задачи по укреплению законности и правопорядка на 2021-й.