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Счетная палата указала на проблемы в газификации в России
Счетная палата указала на проблемы в газификации в России
Счетная палата РФ по результатам проведенных в прошлом году контрольных мероприятий установила ряд системных недостатков, которые сказываются на уровне... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T00:31
2021-03-17T00:31
россия
газпром
счетная палата рф
газпром межрегионгаз
экономика
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Счетная палата РФ по результатам проведенных в прошлом году контрольных мероприятий установила ряд системных недостатков, которые сказываются на уровне газификации в России, основным из которых назвала ежегодные убытки "Газпром межрегионгаза", говорится в отчете о работе ведомства в 2020 году.В частности, была проверена газификация субъектов РФ с 2017 года, принимая во внимание тот факт, что на внутреннем рынке поставка газа стимулирует успешное экономическое развитие целых регионов и секторов российской экономики."В результате проведенного контрольного мероприятия установлен ряд системных недостатков, оказывающих негативное влияние на повышение уровня газификации, основным из которых являются ежегодные убытки ООО "Газпром межрегионгаз". Основными факторами, влияющими на финансовый результат, является низкий уровень собираемости платежей в республиках Северо-Кавказского федерального округа", - говорится в отчете.СП считает, что убыточность "Газпром межрегионгаза" не позволяет компании эффективно функционировать без постоянной финансовой помощи "Газпрома". Помимо этого, ведомство указывает, что в документах стратегического планирования газовой отрасли России отсутствуют целевые показатели газификации регионов, а программы газификации "Газпрома" не синхронизированы с межрегиональными и региональными программами субъектов."Выявлено значительное отставание от планов газификации: за 2016–2019 годы построено 15% от планируемого объема программ газификации 2016–2020 годов, при этом фактическое освоение инвестиций – 71%", - отмечает СП. Также в отчете подчеркивается, что оценка уровня газификации у Минэнерго и "Газпрома" отличается, и эта разница в подходах приводит к значительным расхождениям показателей процента газификации субъектов."Об итогах контрольных мероприятий проинформированы правительство РФ, полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, ПАО "Газпром", Федеральная антимонопольная служба, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Направлено обращение в Генеральную прокуратуру РФ", - заключается в отчете.
https://ria.ru/20210315/mishustin-1601333246.html
https://ria.ru/20210215/gazprom-1597576100.html
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россия, газпром, счетная палата рф, газпром межрегионгаз, экономика

Счетная палата указала на проблемы в газификации в России

00:31 17.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Счетная палата РФ по результатам проведенных в прошлом году контрольных мероприятий установила ряд системных недостатков, которые сказываются на уровне газификации в России, основным из которых назвала ежегодные убытки "Газпром межрегионгаза", говорится в отчете о работе ведомства в 2020 году.
В частности, была проверена газификация субъектов РФ с 2017 года, принимая во внимание тот факт, что на внутреннем рынке поставка газа стимулирует успешное экономическое развитие целых регионов и секторов российской экономики.
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"В результате проведенного контрольного мероприятия установлен ряд системных недостатков, оказывающих негативное влияние на повышение уровня газификации, основным из которых являются ежегодные убытки ООО "Газпром межрегионгаз". Основными факторами, влияющими на финансовый результат, является низкий уровень собираемости платежей в республиках Северо-Кавказского федерального округа", - говорится в отчете.
СП считает, что убыточность "Газпром межрегионгаза" не позволяет компании эффективно функционировать без постоянной финансовой помощи "Газпрома". Помимо этого, ведомство указывает, что в документах стратегического планирования газовой отрасли России отсутствуют целевые показатели газификации регионов, а программы газификации "Газпрома" не синхронизированы с межрегиональными и региональными программами субъектов.
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"Выявлено значительное отставание от планов газификации: за 2016–2019 годы построено 15% от планируемого объема программ газификации 2016–2020 годов, при этом фактическое освоение инвестиций – 71%", - отмечает СП. Также в отчете подчеркивается, что оценка уровня газификации у Минэнерго и "Газпрома" отличается, и эта разница в подходах приводит к значительным расхождениям показателей процента газификации субъектов.
"Об итогах контрольных мероприятий проинформированы правительство РФ, полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, ПАО "Газпром", Федеральная антимонопольная служба, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Направлено обращение в Генеральную прокуратуру РФ", - заключается в отчете.
 
РоссияГазпромСчетная палата РФГазпром межрегионгазЭкономика
 
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