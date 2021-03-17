https://ria.ru/20210317/evrovidenie-1601617935.html

"Так себе конкурс": Любимова раскритиковала Евровидение

"Так себе конкурс": Любимова раскритиковала Евровидение

Министерство культуры не должно принимать участие в выборе представителя России для международного песенного конкурса Евровидение, заявила министр культуры РФ... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T12:18

2021-03-17T12:18

2021-03-17T12:25

культура

ольга любимова

новости культуры

евровидение

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Министерство культуры не должно принимать участие в выборе представителя России для международного песенного конкурса Евровидение, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова, добавив, что ее лично этот конкурс не интересует.Россию на Евровидение-2021 представит певица Манижа с песней Russiаn women. Ее победа на национальном отборе вызвала большой резонанс, певицу раскритиковали, в том числе депутаты Госдумы, за "антироссийские" ценности.Отвечая на замечание о том, что в министерство может поступить петиция о пересмотре результатов отбора на Евровидение, Любимова сказала, что для обсуждения конкурса и кандидатов существуют другие площадки."Меня вообще, если честно, этот конкурс не очень интересует. Я считаю, что качество этого конкурса заставляет беспокоиться... Он вообще к культуре не имеет никакого отношения и не имел никогда", - заключила Любимова.Конкурс песни Евровидение, отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Организаторы сообщили, что конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят, решение о присутствии публики на шоу пока не принято.

https://ria.ru/20210312/ptitsa-1600942696.html

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ольга любимова, новости культуры, евровидение