Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210317/dtp-1601585982.html
После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело
После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело
Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения завели после крупного ДТП с автобусом в Рязанской области, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T09:46
2021-03-17T09:47
следственный комитет россии (ск рф)
пенза
рязанская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601579819_0:120:1253:825_1920x0_80_0_0_3fa41d65d3290b3a2df0ca8241c4382a.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения завели после крупного ДТП с автобусом в Рязанской области, сообщается на сайте "МВД Медиа".В ночь на среду на 226-м километре федеральной дороги М-5 в Рязанской области в Спасском районе опрокинулся автобус Москва – Пенза. Причиной аварии мог стать занос. В салоне было 58 человек. Движение на месте аварии восстановлено. По разным данным, в медучреждения доставлены от 17 до 18 человек. В Рязанской областной клинической больнице РИА Новости сообщили о госпитализации шести пострадавших, двое из них поступили в реанимацию, остальные отпущены.СК и прокуратура организовали проверки."Следственной частью СУ УМВД России по Рязанской области по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - говорится в сообщении. Максимальная санкция - лишение свободы на два года.В СУСК по Рязанской области РИА Новости заявили, что следователи проводят проверку "по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ, то есть оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Максимальная санкция - лишение свободы на 6 лет.Сейчас движение на трассе восстановлено.
https://ria.ru/20210317/dtp-1601572057.html
пенза
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры ДТП с автобусом под Рязанью
Кадры ДТП с автобусом под Рязанью
2021-03-17T09:46
true
PT0M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601579819_0:0:1253:940_1920x0_80_0_0_7b58e4865a9d37036d8e1d3e5a8960b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), пенза, рязанская область, происшествия

После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело

09:46 17.03.2021 (обновлено: 09:47 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС и полиции на месте ДТП с пассажирским автобусом "Москва - Пенза" под Рязанью
Сотрудники МЧС и полиции на месте ДТП с пассажирским автобусом Москва - Пенза под Рязанью - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения завели после крупного ДТП с автобусом в Рязанской области, сообщается на сайте "МВД Медиа".
В ночь на среду на 226-м километре федеральной дороги М-5 в Рязанской области в Спасском районе опрокинулся автобус МоскваПенза. Причиной аварии мог стать занос. В салоне было 58 человек. Движение на месте аварии восстановлено. По разным данным, в медучреждения доставлены от 17 до 18 человек. В Рязанской областной клинической больнице РИА Новости сообщили о госпитализации шести пострадавших, двое из них поступили в реанимацию, остальные отпущены.
Машина медицинской скорой помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 04:51
Названа возможная причина ДТП с автобусом под Рязанью
СК и прокуратура организовали проверки.
"Следственной частью СУ УМВД России по Рязанской области по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - говорится в сообщении. Максимальная санкция - лишение свободы на два года.
В СУСК по Рязанской области РИА Новости заявили, что следователи проводят проверку "по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ, то есть оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Максимальная санкция - лишение свободы на 6 лет.
Сейчас движение на трассе восстановлено.
 
Следственный комитет России (СК РФ)ПензаРязанская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42РБК: рыбаки предупредили о подорожании самой дешевой рыбы
04:09Стоит ли бояться магнитиков на холодильнике?
04:09Ученые: пожилые люди имеют больше шансов повторно заразиться COVID-19
03:57Водитель грузовика, попавший в ДТП с автобусом в Приморье, был трезв
03:27Последнюю подлодку серии "Варшавянка" передадут ТОФ в 2024 году
03:23Врачи дали советы, как защитить себя в сезон аллергий
03:19Крым обратится в ООН из-за водной блокады
03:18Специалист объяснил, как бытовые приборы шпионят за людьми
03:15Болгары встали на сторону России в вопросе Крыма
03:15Мошенники придумали новую схему обмана россиян
03:11Источник рассказал об отправке на ремонт блока "Фрегат" с космодрома Куру
03:07Доклад: ЦРУ вербовало карателей из латышского легиона СС
03:00Астрономы обнаружили миллиарды карликовых галактик в космической паутине
02:58В посольстве России заявили об угрозе обрушения отношений с США
02:48Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта
02:48На Украине назвали критическое последствие запуска "Северного потока — 2"
02:38Орловского чиновника удивил отказ граждан работать за 15 тысяч рублей
02:36Жителя Владивостока осудили за "минирование" университета
02:26Bloomberg: Apple планирует представить в апреле новые модели iPad
02:18Историк рассказал о договоре, после которого начались репрессии в Польше
Лента новостейМолния