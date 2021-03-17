После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело
09:46 17.03.2021 (обновлено: 09:47 17.03.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС и полиции на месте ДТП с пассажирским автобусом "Москва - Пенза" под Рязанью
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения завели после крупного ДТП с автобусом в Рязанской области, сообщается на сайте "МВД Медиа".
В ночь на среду на 226-м километре федеральной дороги М-5 в Рязанской области в Спасском районе опрокинулся автобус Москва – Пенза. Причиной аварии мог стать занос. В салоне было 58 человек. Движение на месте аварии восстановлено. По разным данным, в медучреждения доставлены от 17 до 18 человек. В Рязанской областной клинической больнице РИА Новости сообщили о госпитализации шести пострадавших, двое из них поступили в реанимацию, остальные отпущены.
СК и прокуратура организовали проверки.
"Следственной частью СУ УМВД России по Рязанской области по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - говорится в сообщении. Максимальная санкция - лишение свободы на два года.
В СУСК по Рязанской области РИА Новости заявили, что следователи проводят проверку "по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ, то есть оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Максимальная санкция - лишение свободы на 6 лет.
Сейчас движение на трассе восстановлено.