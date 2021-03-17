https://ria.ru/20210317/dtp-1601585982.html

После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело

После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения завели после крупного ДТП с автобусом в Рязанской области, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T09:46

2021-03-17T09:46

2021-03-17T09:47

следственный комитет россии (ск рф)

пенза

рязанская область

происшествия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения завели после крупного ДТП с автобусом в Рязанской области, сообщается на сайте "МВД Медиа".В ночь на среду на 226-м километре федеральной дороги М-5 в Рязанской области в Спасском районе опрокинулся автобус Москва – Пенза. Причиной аварии мог стать занос. В салоне было 58 человек. Движение на месте аварии восстановлено. По разным данным, в медучреждения доставлены от 17 до 18 человек. В Рязанской областной клинической больнице РИА Новости сообщили о госпитализации шести пострадавших, двое из них поступили в реанимацию, остальные отпущены.СК и прокуратура организовали проверки."Следственной частью СУ УМВД России по Рязанской области по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - говорится в сообщении. Максимальная санкция - лишение свободы на два года.В СУСК по Рязанской области РИА Новости заявили, что следователи проводят проверку "по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ, то есть оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Максимальная санкция - лишение свободы на 6 лет.Сейчас движение на трассе восстановлено.

https://ria.ru/20210317/dtp-1601572057.html

пенза

рязанская область

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следственный комитет россии (ск рф), пенза, рязанская область, происшествия