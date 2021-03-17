Онлайн-конференция о международной акции "Диктант Победы"
22 марта в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-брифинг организаторов международной патриотической акции "Диктант Победы".
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Участники:
- председатель общественного совета федерального партийного проекта "Единой России" "Историческая память", директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей НАРЫШКИН;
- министр просвещения Российской Федерации Сергей КРАВЦОВ;
- заместитель секретаря Генерального совета партии "Единая Россия", координатор проекта "Историческая память", председатель Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр ХИНШТЕЙН;
- председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА.
Организаторы дадут старт акции, расскажут о ее основных этапах, предполагаемом количестве стран-участниц и площадок, на которых будет написан "Диктант Победы".
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- председатель общественного совета федерального партийного проекта "Единой России" "Историческая память", директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей НАРЫШКИН;
- министр просвещения Российской Федерации Сергей КРАВЦОВ;
- заместитель секретаря Генерального совета партии "Единая Россия", координатор проекта "Историческая память", председатель Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр ХИНШТЕЙН;
- председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА.
Организаторы дадут старт акции, расскажут о ее основных этапах, предполагаемом количестве стран-участниц и площадок, на которых будет написан "Диктант Победы".
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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