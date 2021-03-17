https://ria.ru/20210317/diktant-pobedy-1601583899.html

Онлайн-конференция о международной акции "Диктант Победы"

Онлайн-конференция о международной акции "Диктант Победы"

22 марта в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-брифинг организаторов международной патриотической акции "Диктант Победы".

2021-03-17T09:30

2021-03-17T09:30

2021-03-17T09:30

анонсы

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Задать вопросУчастники:- председатель общественного совета федерального партийного проекта "Единой России" "Историческая память", директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей НАРЫШКИН;- министр просвещения Российской Федерации Сергей КРАВЦОВ;- заместитель секретаря Генерального совета партии "Единая Россия", координатор проекта "Историческая память", председатель Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр ХИНШТЕЙН;- председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА.Организаторы дадут старт акции, расскажут о ее основных этапах, предполагаемом количестве стран-участниц и площадок, на которых будет написан "Диктант Победы".Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы