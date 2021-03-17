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В Чечне заявили, что статья о "казнях" в республике вызвала гнев народа
В Чечне заявили, что статья о "казнях" в республике вызвала гнев народа
Публикация "Новой газеты" о "казнях" в Чечне спровоцировала гнев среди ее народа, заявил министр печати и информации республики Ахмед Дудаев. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T18:43
2021-03-17T22:04
ахмед дудаев
чеченская республика (чечня)
дмитрий песков
владимир путин
общество
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ГРОЗНЫЙ, 17 мар — РИА Новости. Публикация "Новой газеты" о "казнях" в Чечне спровоцировала гнев среди ее народа, заявил министр печати и информации республики Ахмед Дудаев.В понедельник СМИ опубликовало второй с начала года материал о внесудебных расправах в регионе. В общественной палате Чечни назвали текст клеветнической статьей с "надуманными обвинениями" и обратились к Владимиру Путину c просьбой "защитить сотрудников органов правопорядка" и "обеспечить законность"."Волну возмущения и справедливого народного гнева вызвала среди всех слоев населения Чеченской Республики очередная провокация "Новой газеты" в виде лживой статьи", — написал Дудаев в Instagram.По его словам, в материале распространяются ложные сведения, порочащие честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов.Министр считает, что жители Чечни "справедливо требуют у руководства страны и региона принять меры в рамках российского и международного права, чтобы прекратить откровенно враждебную деятельность этого издания по отношению к чеченскому народу".Ранее в "Новой газете" заявили РИА Новости, что не согласны с обвинениями общественников республики. В пресс-службе издания&nbsp;добавили, что в ОП Чечни не связывались с редакцией по этому поводу.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле видели публикацию "Новой газеты" о "казнях" в Чечне, но не считают проверку этого материала своей прерогативой — для этого есть правоохранители.
https://ria.ru/20210315/chechnya-1601233727.html
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ахмед дудаев, чеченская республика (чечня), дмитрий песков, владимир путин, общество

В Чечне заявили, что статья о "казнях" в республике вызвала гнев народа

18:43 17.03.2021 (обновлено: 22:04 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкПомощник главы Чеченской Республики, директор телерадиокомпании "Грозный" Ахмед Дудаев
Помощник главы Чеченской Республики, директор телерадиокомпании Грозный Ахмед Дудаев - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 17 мар — РИА Новости. Публикация "Новой газеты" о "казнях" в Чечне спровоцировала гнев среди ее народа, заявил министр печати и информации республики Ахмед Дудаев.
В понедельник СМИ опубликовало второй с начала года материал о внесудебных расправах в регионе. В общественной палате Чечни назвали текст клеветнической статьей с "надуманными обвинениями" и обратились к Владимиру Путину c просьбой "защитить сотрудников органов правопорядка" и "обеспечить законность".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 12:54
В Кремле прокомментировали сообщения о "казнях" в Чечне
"Волну возмущения и справедливого народного гнева вызвала среди всех слоев населения Чеченской Республики очередная провокация "Новой газеты" в виде лживой статьи", — написал Дудаев в Instagram.
По его словам, в материале распространяются ложные сведения, порочащие честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов.
Министр считает, что жители Чечни "справедливо требуют у руководства страны и региона принять меры в рамках российского и международного права, чтобы прекратить откровенно враждебную деятельность этого издания по отношению к чеченскому народу".
Ранее в "Новой газете" заявили РИА Новости, что не согласны с обвинениями общественников республики. В пресс-службе издания добавили, что в ОП Чечни не связывались с редакцией по этому поводу.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле видели публикацию "Новой газеты" о "казнях" в Чечне, но не считают проверку этого материала своей прерогативой — для этого есть правоохранители.
Грозный - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 12:47
Общественная палата Чечни назвала статьи о "казнях" в республике клеветой
 
Ахмед ДудаевЧеченская республика (Чечня)Дмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
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