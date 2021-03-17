В Чечне заявили, что статья о "казнях" в республике вызвала гнев народа
18:43 17.03.2021 (обновлено: 22:04 17.03.2021)
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкПомощник главы Чеченской Республики, директор телерадиокомпании "Грозный" Ахмед Дудаев
ГРОЗНЫЙ, 17 мар — РИА Новости. Публикация "Новой газеты" о "казнях" в Чечне спровоцировала гнев среди ее народа, заявил министр печати и информации республики Ахмед Дудаев.
В понедельник СМИ опубликовало второй с начала года материал о внесудебных расправах в регионе. В общественной палате Чечни назвали текст клеветнической статьей с "надуманными обвинениями" и обратились к Владимиру Путину c просьбой "защитить сотрудников органов правопорядка" и "обеспечить законность".
15 марта, 12:54В Кремле прокомментировали сообщения о "казнях" в Чечне
"Волну возмущения и справедливого народного гнева вызвала среди всех слоев населения Чеченской Республики очередная провокация "Новой газеты" в виде лживой статьи", — написал Дудаев в Instagram.
По его словам, в материале распространяются ложные сведения, порочащие честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов.
Министр считает, что жители Чечни "справедливо требуют у руководства страны и региона принять меры в рамках российского и международного права, чтобы прекратить откровенно враждебную деятельность этого издания по отношению к чеченскому народу".
Ранее в "Новой газете" заявили РИА Новости, что не согласны с обвинениями общественников республики. В пресс-службе издания добавили, что в ОП Чечни не связывались с редакцией по этому поводу.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле видели публикацию "Новой газеты" о "казнях" в Чечне, но не считают проверку этого материала своей прерогативой — для этого есть правоохранители.