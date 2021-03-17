https://ria.ru/20210317/chechnya-1601701494.html

В Чечне заявили, что статья о "казнях" в республике вызвала гнев народа

В Чечне заявили, что статья о "казнях" в республике вызвала гнев народа

Публикация "Новой газеты" о "казнях" в Чечне спровоцировала гнев среди ее народа, заявил министр печати и информации республики Ахмед Дудаев. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T18:43

2021-03-17T18:43

2021-03-17T22:04

ахмед дудаев

чеченская республика (чечня)

дмитрий песков

владимир путин

общество

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ГРОЗНЫЙ, 17 мар — РИА Новости. Публикация "Новой газеты" о "казнях" в Чечне спровоцировала гнев среди ее народа, заявил министр печати и информации республики Ахмед Дудаев.В понедельник СМИ опубликовало второй с начала года материал о внесудебных расправах в регионе. В общественной палате Чечни назвали текст клеветнической статьей с "надуманными обвинениями" и обратились к Владимиру Путину c просьбой "защитить сотрудников органов правопорядка" и "обеспечить законность"."Волну возмущения и справедливого народного гнева вызвала среди всех слоев населения Чеченской Республики очередная провокация "Новой газеты" в виде лживой статьи", — написал Дудаев в Instagram.По его словам, в материале распространяются ложные сведения, порочащие честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов.Министр считает, что жители Чечни "справедливо требуют у руководства страны и региона принять меры в рамках российского и международного права, чтобы прекратить откровенно враждебную деятельность этого издания по отношению к чеченскому народу".Ранее в "Новой газете" заявили РИА Новости, что не согласны с обвинениями общественников республики. В пресс-службе издания добавили, что в ОП Чечни не связывались с редакцией по этому поводу.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле видели публикацию "Новой газеты" о "казнях" в Чечне, но не считают проверку этого материала своей прерогативой — для этого есть правоохранители.

https://ria.ru/20210315/chechnya-1601233727.html

https://ria.ru/20210317/chechnya-1601624092.html

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ахмед дудаев, чеченская республика (чечня), дмитрий песков, владимир путин, общество