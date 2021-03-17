https://ria.ru/20210317/chastitsy-1602310796.html

В Москве зафиксировали повышение концентраций взвешенных частиц РМ10

В Москве зафиксировали повышение концентраций взвешенных частиц РМ10

Мосэкомониторинг зафиксировал 17 марта повышение концентраций взвешенных частиц РМ10 в атмосферном воздухе, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-17T20:59

2021-03-17T20:59

2021-03-22T14:00

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мосэкомониторинг

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Мосэкомониторинг зафиксировал 17 марта повышение концентраций взвешенных частиц РМ10 в атмосферном воздухе, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."В дневные часы 17 марта 2021 года по данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы на всей территории города на всех АСКЗА, измеряющих РМ10, зафиксировано повышение концентраций взвешенных частиц РМ10. По состоянию на 17.00 17.03.2021 максимальные разовые концентрации не превышали установленный норматив и составили 108–245 мкг/м3 или 0,4-0,8 ПДКмр", - говорится в сообщении.Отмечается, что роста концентраций других загрязняющих веществ, в том числе РМ 2,5, которые входят в состав РМ10, и других индикаторов процессов горения не отмечено, концентрации находятся в пределах обычно наблюдаемых значений."Передвижной экологической лабораторией отобраны пробы взвешенных частиц для проведения элементного анализа и выявления состава пыли. Одним из вероятных источников повышения концентраций РМ10 может являться пыление с подстилающей поверхности и трансграничный перенос почвенных частиц пыли, где наблюдаются пыльные бури. Следует отметить, что ситуации с дальним переносом пылевых частиц не являются уникальными. Так, в 2014 году в Лондон ветром принесло песок из Сахары. Пустынные пески также часто оказываются на евразийском континенте. В последние дни сильные песчаные и пылевые бури отмечены в Саудовской Аравии и Катаре, Китае, южных и юго-восточных областях России, западных областях Казахстана", - добавила пресс-служба.

https://ria.ru/20201223/khvoynye-1591286908.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосэкомониторинг