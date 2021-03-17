https://ria.ru/20210317/biznes-1601651759.html

Путин призвал Генпрокуратуру реагировать на все факты давления на бизнес

Путин призвал Генпрокуратуру реагировать на все факты давления на бизнес

Президент РФ Владимир Путин призвал ГП реагировать на все факты давления на бизнес. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T14:48

2021-03-17T14:48

2021-03-17T15:33

россия

генеральная прокуратура рф

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал ГП реагировать на все факты давления на бизнес."Гособвинители должны демонстрировать высокую компетентность, эффективно защищать интересы государства, общества, граждан, в том числе необходимо повышать качество работы по защите прав предпринимателей. В целом по обеспечению надежности всего каркаса отечественной деловой среды. Прошу реагировать на факты давления и ущемления прав хозяйствующих субъектов, особенно в малом, в среднем бизнесе, а также в отношении самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей", - сказал Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

https://ria.ru/20210317/korruptsiya-1601655024.html

россия

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2021

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россия, генеральная прокуратура рф, владимир путин, общество