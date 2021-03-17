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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210317/bayden-1601684826.html
Эксперт рассказал, почему слова Байдена приостановили укрепление рубля
Эксперт рассказал, почему слова Байдена приостановили укрепление рубля
Высказывания президента США Джо Байдена остановили текущее укрепление рубля, поскольку они повысили градус санкционной риторики и риски введения реальных... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T17:17
2021-03-17T17:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
джо байден
сша
экономика
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Высказывания президента США Джо Байдена остановили текущее укрепление рубля, поскольку они повысили градус санкционной риторики и риски введения реальных ограничений США против РФ, считает инвестиционный стратег УК "Ари Капитал" Сергей Суверов.Впрочем, радикальных санкционных решений от США пока не стоит ожидать, поэтому и рубль вряд ли ощутимо ослабеет, хотя и останется до следующей недели на текущем уровне.В среду курс рубля резко усилил снижение после высказываний президента США Джо Байдена: доллар и евро подскакивали в пределах 1 рубля до 74 рублей и выше 88 рублей, соответственно.Позже рубль несколько отступил от минимумов дня. По состоянию на 16.29 мск курс доллара расчетами "завтра" рос на 81 копейку - до 73,66 рубля, курс евро - на 98 копеек, до 87,73 рубля.Во вторник доллар опускался до 72,53 рубля - минимума с июля 2020 года.Динамика курса рубля в среду стала реакцией на слова Байдена, который, отвечая на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы."Радикального ослабления рубля пока не стоит ожидать, поскольку американцы не станут сразу вводить секторальные санкции, которые затронут простых россиян", - считает Суверов.Возможные санкции против ОФЗ или затрагивающие валютную выручку российских экспортеров сразу толкнут курс доллара в район 78 рублей, а потом и выше, считает эксперт. Однако, по его словам, скорее всего, они продолжат вводиться постепенно и станут предметом переговоров, поэтому резких колебаний курса рубля ожидать не стоит."Тем не менее, заявления Байдена повысили градус санкционной риторики и риски введения реальных ограничений США против РФ. Локальное укрепление рубля приостановилось, и до начала следующей недели курс российской валюты как минимум останется около достигнутых уровней", - сказал Суверов.
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динамика курсов валют, джо байден, сша, экономика

Эксперт рассказал, почему слова Байдена приостановили укрепление рубля

17:17 17.03.2021
 
© AP Photo / Tony DejakВице-президент США Джо Байден
Вице-президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© AP Photo / Tony Dejak
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Высказывания президента США Джо Байдена остановили текущее укрепление рубля, поскольку они повысили градус санкционной риторики и риски введения реальных ограничений США против РФ, считает инвестиционный стратег УК "Ари Капитал" Сергей Суверов.
Впрочем, радикальных санкционных решений от США пока не стоит ожидать, поэтому и рубль вряд ли ощутимо ослабеет, хотя и останется до следующей недели на текущем уровне.
В среду курс рубля резко усилил снижение после высказываний президента США Джо Байдена: доллар и евро подскакивали в пределах 1 рубля до 74 рублей и выше 88 рублей, соответственно.
Позже рубль несколько отступил от минимумов дня. По состоянию на 16.29 мск курс доллара расчетами "завтра" рос на 81 копейку - до 73,66 рубля, курс евро - на 98 копеек, до 87,73 рубля.
Во вторник доллар опускался до 72,53 рубля - минимума с июля 2020 года.
Динамика курса рубля в среду стала реакцией на слова Байдена, который, отвечая на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы.
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"Радикального ослабления рубля пока не стоит ожидать, поскольку американцы не станут сразу вводить секторальные санкции, которые затронут простых россиян", - считает Суверов.
Возможные санкции против ОФЗ или затрагивающие валютную выручку российских экспортеров сразу толкнут курс доллара в район 78 рублей, а потом и выше, считает эксперт. Однако, по его словам, скорее всего, они продолжат вводиться постепенно и станут предметом переговоров, поэтому резких колебаний курса рубля ожидать не стоит.
"Тем не менее, заявления Байдена повысили градус санкционной риторики и риски введения реальных ограничений США против РФ. Локальное укрепление рубля приостановилось, и до начала следующей недели курс российской валюты как минимум останется около достигнутых уровней", - сказал Суверов.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютДжо БайденСШАЭкономика
 
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