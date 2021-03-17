https://ria.ru/20210317/avtomobil-1601577766.html

В Москве автомобиль сбил трех человек на пешеходном переходе

В Москве автомобиль сбил трех человек на пешеходном переходе

Автомобиль наехал на троих пешеходов на юге Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал "Дептранс. Оперативно". РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T08:21

2021-03-17T08:21

2021-03-17T09:26

департамент транспорта г. москвы

москва

происшествия

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Автомобиль наехал на троих пешеходов на юге Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал "Дептранс. Оперативно".ДТП произошло на Коломенской улице.Уточняется, что на месте работают сотрудники ГИБДД.

https://ria.ru/20210317/dtp-1601572057.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

департамент транспорта г. москвы, москва, происшествия