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В Москве автомобиль сбил трех человек на пешеходном переходе
В Москве автомобиль сбил трех человек на пешеходном переходе
Автомобиль наехал на троих пешеходов на юге Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал "Дептранс. Оперативно". РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T08:21
2021-03-17T08:21
2021-03-17T09:26
департамент транспорта г. москвы
москва
происшествия
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Автомобиль наехал на троих пешеходов на юге Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал "Дептранс. Оперативно".ДТП произошло на Коломенской улице.Уточняется, что на месте работают сотрудники ГИБДД.
https://ria.ru/20210317/dtp-1601572057.html
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департамент транспорта г. москвы, москва, происшествия