https://ria.ru/20210316/zhurnalisty-1601550316.html

МИД обвинил Польшу в гонениях на российских журналистов

МИД обвинил Польшу в гонениях на российских журналистов

Польша нарушает свободу СМИ и шенгенское законодательство, устраивая гонения на российских журналистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T20:09

2021-03-16T20:09

2021-03-16T20:09

медиавойны

мария захарова

леонид свиридов

польша

в мире

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Польша нарушает свободу СМИ и шенгенское законодательство, устраивая гонения на российских журналистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По запросу главы Службы военной контрразведки Польши специальному корреспонденту ВГТРК Евгению Решетнёву запрещен въезд на территорию страны на пять лет, а также всех государств Шенгенского соглашения – сроком на три года. По утверждению спецслужб, Решетнев "вел деятельность, выходящую за рамки работы журналиста". Это не первый случай такого рода бездоказательного обвинения российских журналистов. Ранее с похожими формулировками выдворяли из Польши журналиста МИА "Россия сегодня" Леонида Свиридова, никаких доказательств его вины не представили."Польские власти вновь демонстрируют отход от основополагающих принципов свободы и плюрализма СМИ, запуская очередную волну политических гонений на российских журналистов под надуманным предлогом "угрозы национальной безопасности", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.Захарова отметила, что в Польше обвинения в шпионаже стали частым предлогом для репрессивных действий в отношении журналистов. "Рестрикции Варшавы, грубо нарушающие фундаментальные демократические принцип свободы СМИ и право искать и распространять информацию, не соотносятся с провозглашаемыми в Евросоюзе высокими стандартами в области обеспечения прав человека", - подчеркнула она.По ее словам, Москва рассматривает данное решение "в качестве очередного примера нарушения польскими властями шенгенского законодательства Евросоюза для сведения счетов с неугодными гражданами России". "По существу, речь идет о целенаправленной инструментализации Варшавой членского статуса в ЕС в угоду своим местечковым антироссийским фобиям", - подчеркнула она.Отмечается, что в отношении Решетнёва осуществлён дезинформационный вброс, а в отношении Свиридова была сфабрикована масштабная кампания противодействия осуществлению им журналистской деятельности. В конце 2014 г. польский МИД по просьбе Агентства внутренней безопасности страны отозвал у него журналистскую аккредитацию. Позже, несмотря на отсутствие законных оснований, его лишили постоянного вида на жительство в Евросоюзе. В декабре 2020 года решение было продлено автоматически, без уведомления потерпевшего.

https://radiosputnik.ria.ru/20210316/pase-1601449756.html

https://ria.ru/20210315/zapret-1601199016.html

польша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, леонид свиридов, польша, в мире