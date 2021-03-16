https://ria.ru/20210316/zaderzhanie-1601505806.html

Опубликовано видео задержания агента спецслужб Украины в Крыму

Опубликовано видео задержания агента спецслужб Украины в Крыму

Россиянина, по оперативным данным, работавшего на спецслужбы Украины, задержали на крымской автотрассе - это показано на кадрах оперативной видеосъемки,... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T16:22

2021-03-16T16:22

2021-03-16T16:22

евросоюз

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика крым

украина

происшествия

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россиянина, по оперативным данным, работавшего на спецслужбы Украины, задержали на крымской автотрассе - это показано на кадрах оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России.Во вторник ФСБ сообщила, что в Крыму задержали гражданина РФ Владислава Есипенко, занимавшегося, по данным спецслужбы, "разведывательно-подрывной деятельностью" в интересах украинской разведки.Есипенко снимал на фото и видео местности, объектов жизнеобеспечения и людных мест на полуострове, отмечает ведомство. При задержании в его машине нашли самодельную бомбу.На кадрах видно, как оперативники блокируют на обочине машину Есипенко и укладывают его лицом вниз на землю. "Есипенко Владислав Леонидович. [Год рождения] 1969-й", - ответил задержанный на соответствующие вопросы оперативника.Также были продемонстрированы разложенные на полу в салоне автомобиля бомба в борсетке, флажок, символизирующий флаги Украины и Евросоюза, нож, смартфон и кнопочный мобильный телефон.

https://ria.ru/20210112/krym-1592736388.html

республика крым

украина

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Задержание агента украинских спецслужб. Кадры ФСБ ФСБ публикует видео операции по задержанию агента украинских спецслужб. 2021-03-16T16:22 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросоюз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, украина, происшествия