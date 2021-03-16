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Протестующие отошли от дворца правительства в Адене
Протестующие отошли от дворца правительства в Адене
Протестующие против невыплаты зарплат госслужащим в Йемене стали покидать район правительственного дворца Маашик в Йемене после попытки окружить здание... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T14:35
2021-03-16T14:35
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в мире
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КАИР, 16 мар - РИА Новости. Протестующие против невыплаты зарплат госслужащим в Йемене стали покидать район правительственного дворца Маашик в Йемене после попытки окружить здание правительства, когда туда прибыли усиленные наряды сил безопасности, сообщил во вторник РИА Новости источник в местных властных кругах."Десятки протестующих покинули площади вокруг дворца Маашик после прибытия туда подразделений сил безопасности во главе с директором силовых структур в Адене Матхаром аш-Шаиби, который убедил участников акции протеста покинуть территорию возле дворца", - отметил собеседник агентства.Демонстранты, в том числе, стали покидать территорию, где проживают члены правительства.Ранее массовые протесты из-за бедственного положения госслужащих вспыхнули в городе Адене на юге Йемена, который международно признанное правительство страны объявило ее временной столицей из-за захвата власти в Сане мятежниками-хуситами. Протестующие окружили здание правительственного комплекса а в этом городе, куда члены нового правительства переместились из Эр-Рияда в конце декабря прошлого года.
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йемен, аден, в мире

Протестующие отошли от дворца правительства в Адене

14:35 16.03.2021
 
CC BY-SA 2.0 / twiga_swala / ShibamМанхеттен в пустыне (Йемен)
Манхеттен в пустыне (Йемен) - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
CC BY-SA 2.0 / twiga_swala / Shibam
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КАИР, 16 мар - РИА Новости. Протестующие против невыплаты зарплат госслужащим в Йемене стали покидать район правительственного дворца Маашик в Йемене после попытки окружить здание правительства, когда туда прибыли усиленные наряды сил безопасности, сообщил во вторник РИА Новости источник в местных властных кругах.
"Десятки протестующих покинули площади вокруг дворца Маашик после прибытия туда подразделений сил безопасности во главе с директором силовых структур в Адене Матхаром аш-Шаиби, который убедил участников акции протеста покинуть территорию возле дворца", - отметил собеседник агентства.
Демонстранты, в том числе, стали покидать территорию, где проживают члены правительства.
Ранее массовые протесты из-за бедственного положения госслужащих вспыхнули в городе Адене на юге Йемена, который международно признанное правительство страны объявило ее временной столицей из-за захвата власти в Сане мятежниками-хуситами. Протестующие окружили здание правительственного комплекса а в этом городе, куда члены нового правительства переместились из Эр-Рияда в конце декабря прошлого года.
Город Аден, Йемен - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
Вчера, 13:48
Протестующие окружили здание правительства в Адене
 
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