https://ria.ru/20210316/yemen-1601479108.html

Протестующие отошли от дворца правительства в Адене

Протестующие отошли от дворца правительства в Адене

Протестующие против невыплаты зарплат госслужащим в Йемене стали покидать район правительственного дворца Маашик в Йемене после попытки окружить здание... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T14:35

2021-03-16T14:35

2021-03-16T14:35

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аден

в мире

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КАИР, 16 мар - РИА Новости. Протестующие против невыплаты зарплат госслужащим в Йемене стали покидать район правительственного дворца Маашик в Йемене после попытки окружить здание правительства, когда туда прибыли усиленные наряды сил безопасности, сообщил во вторник РИА Новости источник в местных властных кругах."Десятки протестующих покинули площади вокруг дворца Маашик после прибытия туда подразделений сил безопасности во главе с директором силовых структур в Адене Матхаром аш-Шаиби, который убедил участников акции протеста покинуть территорию возле дворца", - отметил собеседник агентства.Демонстранты, в том числе, стали покидать территорию, где проживают члены правительства.Ранее массовые протесты из-за бедственного положения госслужащих вспыхнули в городе Адене на юге Йемена, который международно признанное правительство страны объявило ее временной столицей из-за захвата власти в Сане мятежниками-хуситами. Протестующие окружили здание правительственного комплекса а в этом городе, куда члены нового правительства переместились из Эр-Рияда в конце декабря прошлого года.

https://ria.ru/20210316/yemen-1601470155.html

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