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Поклонская назвала запрет русского языка на Украине полнейшим абсурдом
Поклонская назвала запрет русского языка на Украине полнейшим абсурдом
Закон о запрете использования русского языка на территории Украины - "абсурдное решение", украинские власти лишают русскоязычное население страны права говорить РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T16:23
2021-03-16T16:23
2021-03-16T16:23
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наталья поклонская
госдума рф
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Закон о запрете использования русского языка на территории Украины - "абсурдное решение", украинские власти лишают русскоязычное население страны права говорить на родном языке, заявила зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская."По поводу закона Украины о запрете русского языка на территории Украины я считаю, что это полнейшее абсурдное решение. И мы лет так через десять можем услышать опять крики политиков, которые будут обвинять Россию в аннексии русского языка в Украине. Они сами принимают подобные решения по аналогии с Крымом - они сами отказались от Крыма, они лишили наш полуостров украинской государственности", - сказала Поклонская во вторник в ходе онлайн-брифинга, приуроченного к 7-й годовщине Крымской весны.Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят парламентом Украины в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).
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россия, наталья поклонская, госдума рф, украина, в мире
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости.
Закон о запрете использования русского языка на территории Украины
- "абсурдное решение", украинские власти лишают русскоязычное население страны права говорить на родном языке, заявила зампред комитета Госдумы РФ
по международным делам Наталья Поклонская
.
"По поводу закона Украины о запрете русского языка на территории Украины я считаю, что это полнейшее абсурдное решение. И мы лет так через десять можем услышать опять крики политиков, которые будут обвинять Россию в аннексии русского языка в Украине. Они сами принимают подобные решения по аналогии с Крымом - они сами отказались от Крыма, они лишили наш полуостров украинской государственности", - сказала Поклонская во вторник в ходе онлайн-брифинга, приуроченного к 7-й годовщине Крымской весны.
"Лишая людей права говорить на родном русском языке, я еще раз повторюсь, я украинка русскоговорящая, таких украинцев в Украине 90%, они все русскоговорящие, и их сегодня украинская власть лишает права использовать родной русский язык", - подчеркнула депутат.
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят парламентом Украины в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).