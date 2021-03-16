https://ria.ru/20210316/yazyk-1601505931.html

Поклонская назвала запрет русского языка на Украине полнейшим абсурдом

Поклонская назвала запрет русского языка на Украине полнейшим абсурдом

Закон о запрете использования русского языка на территории Украины - "абсурдное решение", украинские власти лишают русскоязычное население страны права говорить РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T16:23

2021-03-16T16:23

2021-03-16T16:23

россия

наталья поклонская

госдума рф

украина

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Закон о запрете использования русского языка на территории Украины - "абсурдное решение", украинские власти лишают русскоязычное население страны права говорить на родном языке, заявила зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская."По поводу закона Украины о запрете русского языка на территории Украины я считаю, что это полнейшее абсурдное решение. И мы лет так через десять можем услышать опять крики политиков, которые будут обвинять Россию в аннексии русского языка в Украине. Они сами принимают подобные решения по аналогии с Крымом - они сами отказались от Крыма, они лишили наш полуостров украинской государственности", - сказала Поклонская во вторник в ходе онлайн-брифинга, приуроченного к 7-й годовщине Крымской весны.Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят парламентом Украины в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).

https://ria.ru/20210305/yazyk-1600035996.html

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россия, наталья поклонская, госдума рф, украина, в мире