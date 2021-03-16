Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210316/yazyk-1601505931.html
Поклонская назвала запрет русского языка на Украине полнейшим абсурдом
Поклонская назвала запрет русского языка на Украине полнейшим абсурдом
Закон о запрете использования русского языка на территории Украины - "абсурдное решение", украинские власти лишают русскоязычное население страны права говорить РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T16:23
2021-03-16T16:23
россия
наталья поклонская
госдума рф
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601497754_0:0:3087:1736_1920x0_80_0_0_3b05d998ae07aa02953eeeffb6b34fb5.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Закон о запрете использования русского языка на территории Украины - "абсурдное решение", украинские власти лишают русскоязычное население страны права говорить на родном языке, заявила зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская."По поводу закона Украины о запрете русского языка на территории Украины я считаю, что это полнейшее абсурдное решение. И мы лет так через десять можем услышать опять крики политиков, которые будут обвинять Россию в аннексии русского языка в Украине. Они сами принимают подобные решения по аналогии с Крымом - они сами отказались от Крыма, они лишили наш полуостров украинской государственности", - сказала Поклонская во вторник в ходе онлайн-брифинга, приуроченного к 7-й годовщине Крымской весны.Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят парламентом Украины в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).
https://ria.ru/20210305/yazyk-1600035996.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601497754_356:0:3087:2048_1920x0_80_0_0_d4395332cbd55d294ed3003ebae9d5a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, наталья поклонская, госдума рф, украина, в мире

Поклонская назвала запрет русского языка на Украине полнейшим абсурдом

16:23 16.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Закон о запрете использования русского языка на территории Украины - "абсурдное решение", украинские власти лишают русскоязычное население страны права говорить на родном языке, заявила зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская.
"По поводу закона Украины о запрете русского языка на территории Украины я считаю, что это полнейшее абсурдное решение. И мы лет так через десять можем услышать опять крики политиков, которые будут обвинять Россию в аннексии русского языка в Украине. Они сами принимают подобные решения по аналогии с Крымом - они сами отказались от Крыма, они лишили наш полуостров украинской государственности", - сказала Поклонская во вторник в ходе онлайн-брифинга, приуроченного к 7-й годовщине Крымской весны.
"Лишая людей права говорить на родном русском языке, я еще раз повторюсь, я украинка русскоговорящая, таких украинцев в Украине 90%, они все русскоговорящие, и их сегодня украинская власть лишает права использовать родной русский язык", - подчеркнула депутат.
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят парламентом Украины в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 10:39
Депутат извинился перед украинцами за выступление на русском языке
 
РоссияНаталья ПоклонскаяГосдума РФУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10В Приморье достали из рудника второго заблокированного горняка
04:56В Приморье достали из рудника одного из заблокированных горняков
04:51Названа возможная причина ДТП с автобусом под Рязанью
04:48В Крыму предложили Зеленскому ответить на четыре вопроса о блокадах
04:24В МЧС уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью
04:21В Красноярском крае потушили пожар в доме, где погибли четверо детей
04:10Спасатели добрались до двух заблокированных в приморском руднике горняков
04:10Россиян предупредили о клещевой угрозе
04:02В Приморье два горняка оказались заблокированы в руднике
03:48"Щуплый, лысый": как польские спецслужбы искали Дзержинского
03:44Вильфанд рассказал о перепадах температур в марте в Европейской России
03:42ВЦИОМ: россияне хотят вернуть смертную казнь и уменьшить налоги
03:33Вильфанд предупредил россиян о новых морозах
03:30ВЦИОМ: россияне считают решение об отмене крепостного права верным
03:25При ДТП с автобусом в Рязанской области пострадали 18 человек
03:17Источники рассказали, чем будет отличаться второй беспилотник "Охотник"
03:17Глава Европалаты признал наличие ошибок в отношениях с Россией
03:16На Украине похвастались ракетой, из-за которой "психует Россия"
03:13СМИ: в Джорджии семь человек погибли при стрельбе в трех спа-салонах
03:12Названа возможная причина пожара в доме в Красноярском крае
Лента новостейМолния