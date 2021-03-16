https://ria.ru/20210316/vologodchina-1601508658.html

На Вологодчине увеличили производство молока

На Вологодчине увеличили производство молока

Производство молока в Вологодской области достигло по результатам 2020 года 586,3 тысяч тонн молока, что на 4,6% больше, чем в 2019 году, сообщил на оперативном РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T16:31

2021-03-16T16:31

2021-03-16T16:31

вологодская область

молоко

продукты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/49813/71/498137145_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_0affd1becdb59253322a5922ff2a53a9.jpg

ВОЛОГДА, 16 мар – РИА Новости. Производство молока в Вологодской области достигло по результатам 2020 года 586,3 тысяч тонн молока, что на 4,6% больше, чем в 2019 году, сообщил на оперативном совещании в правительстве региона начальник департамента сельского хозяйства Сергей Поромонов.По его словам, объем производства молока в 2020 году стал самым высоким за последние 27 лет, при этом он вдвое превышает потребности населения Вологодчины. Поэтому более половины молока в сыром и обработанном виде продаётся в другие регионы."Регион занимает четвертое место в Российской Федерации по производству молока в расчете на одного жителя, по надою молока на одну корову в сельхозорганизациях – 10-е место. Последний показатель вырос в 2020 году по сравнению с 2019 на 5,1 % и составил почти 8 тонн, что на 18% больше среднего показателя по России", - сказал Поромонов.В прошлом году в области увеличилось и производство цельномолочной продукции на 4,1% и более чем на 12 % - производства сливочного масла.Поромонов отметил, что положительные результаты во многом обеспечиваются поддержкой сельхозпроизводителей за счет регионального и федерального бюджетов. В целом объем господдержки, направленный на развитие агропромышленного комплекса области, в 2020 году составил 2,4 миллиардов рублей – почти в два раза больше чем в 2012 году.

https://ria.ru/20210310/produkt-1600675287.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

молоко, продукты