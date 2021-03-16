https://ria.ru/20210316/vologodchina-1601508658.html
На Вологодчине увеличили производство молока
На Вологодчине увеличили производство молока
Производство молока в Вологодской области достигло по результатам 2020 года 586,3 тысяч тонн молока, что на 4,6% больше, чем в 2019 году, сообщил на оперативном РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T16:31
2021-03-16T16:31
2021-03-16T16:31
вологодская область
молоко
продукты
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ВОЛОГДА, 16 мар – РИА Новости. Производство молока в Вологодской области достигло по результатам 2020 года 586,3 тысяч тонн молока, что на 4,6% больше, чем в 2019 году, сообщил на оперативном совещании в правительстве региона начальник департамента сельского хозяйства Сергей Поромонов.По его словам, объем производства молока в 2020 году стал самым высоким за последние 27 лет, при этом он вдвое превышает потребности населения Вологодчины. Поэтому более половины молока в сыром и обработанном виде продаётся в другие регионы."Регион занимает четвертое место в Российской Федерации по производству молока в расчете на одного жителя, по надою молока на одну корову в сельхозорганизациях – 10-е место. Последний показатель вырос в 2020 году по сравнению с 2019 на 5,1 % и составил почти 8 тонн, что на 18% больше среднего показателя по России", - сказал Поромонов.В прошлом году в области увеличилось и производство цельномолочной продукции на 4,1% и более чем на 12 % - производства сливочного масла.Поромонов отметил, что положительные результаты во многом обеспечиваются поддержкой сельхозпроизводителей за счет регионального и федерального бюджетов. В целом объем господдержки, направленный на развитие агропромышленного комплекса области, в 2020 году составил 2,4 миллиардов рублей – почти в два раза больше чем в 2012 году.
https://ria.ru/20210310/produkt-1600675287.html
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молоко, продукты
ВОЛОГДА, 16 мар – РИА Новости
. Производство молока
в Вологодской области достигло по результатам 2020 года 586,3 тысяч тонн молока, что на 4,6% больше, чем в 2019 году, сообщил на оперативном совещании в правительстве региона начальник департамента сельского хозяйства Сергей Поромонов.
По его словам, объем производства молока в 2020 году стал самым высоким за последние 27 лет, при этом он вдвое превышает потребности населения Вологодчины. Поэтому более половины молока в сыром и обработанном виде продаётся в другие регионы.
"Регион занимает четвертое место в Российской Федерации по производству молока в расчете на одного жителя, по надою молока на одну корову в сельхозорганизациях – 10-е место. Последний показатель вырос в 2020 году по сравнению с 2019 на 5,1 % и составил почти 8 тонн, что на 18% больше среднего показателя по России", - сказал Поромонов.
В прошлом году в области увеличилось и производство цельномолочной продукции на 4,1% и более чем на 12 % - производства сливочного масла.
Поромонов отметил, что положительные результаты во многом обеспечиваются поддержкой сельхозпроизводителей за счет регионального и федерального бюджетов. В целом объем господдержки, направленный на развитие агропромышленного комплекса области, в 2020 году составил 2,4 миллиардов рублей – почти в два раза больше чем в 2012 году.