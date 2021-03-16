https://ria.ru/20210316/volodin-1601450943.html

Володин призвал коллег из группы риска по COVID-19 работать дистанционно

Володин призвал коллег из группы риска по COVID-19 работать дистанционно

Председатель Госдумы Вячеслав Володин вновь призвал коллег, входящих в группу риска по коронавирусу, участвовать в заседаниях дистанционно. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T12:28

2021-03-16T12:28

2021-03-16T12:28

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

госдума рф

вячеслав володин

общество

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин вновь призвал коллег, входящих в группу риска по коронавирусу, участвовать в заседаниях дистанционно."Вот у нас наши уважаемые депутаты: речь идет и о Владимире Юрьевиче Ресине, Валентине Владимировне Терешковой, и мы видим в зале Артура Николаевича Чилингарова, - понятно, что они сделали прививки, но мы всегда их просим беречь себя и использовать возможности видеоконференции и работать через интернет. Но они, несмотря на наши просьбы, все это игнорируют. Можно как-то попросить вас, чтобы вы берегли себя и нас не расстраивали и делали все для того, чтобы были здоровы", - сказал Володин.Спикер ГД уже не первый раз просит коллег работать удаленно: с аналогичной просьбой он обращался ранее.

https://ria.ru/20210315/deputaty-1601328435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, госдума рф, вячеслав володин, общество