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https://ria.ru/20210316/volodin-1601450943.html
Володин призвал коллег из группы риска по COVID-19 работать дистанционно
Володин призвал коллег из группы риска по COVID-19 работать дистанционно
Председатель Госдумы Вячеслав Володин вновь призвал коллег, входящих в группу риска по коронавирусу, участвовать в заседаниях дистанционно. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T12:28
2021-03-16T12:28
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
госдума рф
вячеслав володин
общество
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин вновь призвал коллег, входящих в группу риска по коронавирусу, участвовать в заседаниях дистанционно."Вот у нас наши уважаемые депутаты: речь идет и о Владимире Юрьевиче Ресине, Валентине Владимировне Терешковой, и мы видим в зале Артура Николаевича Чилингарова, - понятно, что они сделали прививки, но мы всегда их просим беречь себя и использовать возможности видеоконференции и работать через интернет. Но они, несмотря на наши просьбы, все это игнорируют. Можно как-то попросить вас, чтобы вы берегли себя и нас не расстраивали и делали все для того, чтобы были здоровы", - сказал Володин.Спикер ГД уже не первый раз просит коллег работать удаленно: с аналогичной просьбой он обращался ранее.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, госдума рф, вячеслав володин, общество

Володин призвал коллег из группы риска по COVID-19 работать дистанционно

12:28 16.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Вячеслав Володин
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин вновь призвал коллег, входящих в группу риска по коронавирусу, участвовать в заседаниях дистанционно.
"Вот у нас наши уважаемые депутаты: речь идет и о Владимире Юрьевиче Ресине, Валентине Владимировне Терешковой, и мы видим в зале Артура Николаевича Чилингарова, - понятно, что они сделали прививки, но мы всегда их просим беречь себя и использовать возможности видеоконференции и работать через интернет. Но они, несмотря на наши просьбы, все это игнорируют. Можно как-то попросить вас, чтобы вы берегли себя и нас не расстраивали и делали все для того, чтобы были здоровы", - сказал Володин.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
Вчера, 15:35
Володин рассказал, какие темы больше всего интересуют депутатов
Спикер ГД уже не первый раз просит коллег работать удаленно: с аналогичной просьбой он обращался ранее.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Госдума РФВячеслав ВолодинОбщество
 
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