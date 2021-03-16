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Слуцкий прокомментировал новую оборонную стратегию Великобритании
Слуцкий прокомментировал новую оборонную стратегию Великобритании
Новая оборонная стратегия Великобритании выдержана в показательно русофобском ключе, Лондон пытается подыграть новой администрации США и оправдать агрессивный... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T16:27
2021-03-16T16:35
леонид слуцкий
госдума рф
великобритания
нато
лондон
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Новая оборонная стратегия Великобритании выдержана в показательно русофобском ключе, Лондон пытается подыграть новой администрации США и оправдать агрессивный курс блока НАТО, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Россия названа в новой оборонной стратегии серьезной угрозой для Великобритании, и Соединенное Королевство будет бороться со всем спектром исходящих от РФ угроз. Кроме того, Лондон продолжит привлекать РФ к ответу за нарушение международных правил и норм, говорится в тексте внешнеполитической стратегии Соединенного Королевства."Новая оборонная стратегия Великобритании выдержана в показательно русофобском ключе. Лондон, таким образом, пытается подыграть новой администрации США и оправдать агрессивный курс блока НАТО. Россия проводит самостоятельную и суверенную политику, но никому при этом не угрожает и не вмешивается в дела суверенных государств с целью смены неугодных кому-то режимов. Британские власти намеренно продолжают поддерживать искусственное напряжение, выдумывая "спектр угроз", - сказал Слуцкий.Британия сохранит четыре подлодки с ядерным вооружением, власти также планируют увеличить ядерный потенциал страны, говорится в опубликованной во вторник стратегии оборонной и внешней политики на предстоящие 30 лет."Не могут не настораживать планы по наращиванию ядерного потенциала Соединенного Королевства. Это не способствует установлению стратегической стабильности и безопасности в мире", - сказал Слуцкий.
https://ria.ru/20210316/ugroza-1601504166.html
https://ria.ru/20210316/strategiya-1601481374.html
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леонид слуцкий, госдума рф, великобритания, нато, лондон, сша

Слуцкий прокомментировал новую оборонную стратегию Великобритании

16:27 16.03.2021 (обновлено: 16:35 16.03.2021)
 
© AP Photo / Matt DunhamПрохожие в Лондоне
Прохожие в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© AP Photo / Matt Dunham
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Новая оборонная стратегия Великобритании выдержана в показательно русофобском ключе, Лондон пытается подыграть новой администрации США и оправдать агрессивный курс блока НАТО, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Россия названа в новой оборонной стратегии серьезной угрозой для Великобритании, и Соединенное Королевство будет бороться со всем спектром исходящих от РФ угроз. Кроме того, Лондон продолжит привлекать РФ к ответу за нарушение международных правил и норм, говорится в тексте внешнеполитической стратегии Соединенного Королевства.
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"Новая оборонная стратегия Великобритании выдержана в показательно русофобском ключе. Лондон, таким образом, пытается подыграть новой администрации США и оправдать агрессивный курс блока НАТО. Россия проводит самостоятельную и суверенную политику, но никому при этом не угрожает и не вмешивается в дела суверенных государств с целью смены неугодных кому-то режимов. Британские власти намеренно продолжают поддерживать искусственное напряжение, выдумывая "спектр угроз", - сказал Слуцкий.
Британия сохранит четыре подлодки с ядерным вооружением, власти также планируют увеличить ядерный потенциал страны, говорится в опубликованной во вторник стратегии оборонной и внешней политики на предстоящие 30 лет.
"Не могут не настораживать планы по наращиванию ядерного потенциала Соединенного Королевства. Это не способствует установлению стратегической стабильности и безопасности в мире", - сказал Слуцкий.
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Леонид СлуцкийГосдума РФВеликобританияНАТОЛондонСША
 
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