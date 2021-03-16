https://ria.ru/20210316/velikobritaniya-1601507403.html

Слуцкий прокомментировал новую оборонную стратегию Великобритании

Слуцкий прокомментировал новую оборонную стратегию Великобритании

Новая оборонная стратегия Великобритании выдержана в показательно русофобском ключе, Лондон пытается подыграть новой администрации США и оправдать агрессивный... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T16:27

2021-03-16T16:27

2021-03-16T16:35

леонид слуцкий

госдума рф

великобритания

нато

лондон

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577112312_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_68a8852792c52e7d9c581204906c665f.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Новая оборонная стратегия Великобритании выдержана в показательно русофобском ключе, Лондон пытается подыграть новой администрации США и оправдать агрессивный курс блока НАТО, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Россия названа в новой оборонной стратегии серьезной угрозой для Великобритании, и Соединенное Королевство будет бороться со всем спектром исходящих от РФ угроз. Кроме того, Лондон продолжит привлекать РФ к ответу за нарушение международных правил и норм, говорится в тексте внешнеполитической стратегии Соединенного Королевства."Новая оборонная стратегия Великобритании выдержана в показательно русофобском ключе. Лондон, таким образом, пытается подыграть новой администрации США и оправдать агрессивный курс блока НАТО. Россия проводит самостоятельную и суверенную политику, но никому при этом не угрожает и не вмешивается в дела суверенных государств с целью смены неугодных кому-то режимов. Британские власти намеренно продолжают поддерживать искусственное напряжение, выдумывая "спектр угроз", - сказал Слуцкий.Британия сохранит четыре подлодки с ядерным вооружением, власти также планируют увеличить ядерный потенциал страны, говорится в опубликованной во вторник стратегии оборонной и внешней политики на предстоящие 30 лет."Не могут не настораживать планы по наращиванию ядерного потенциала Соединенного Королевства. Это не способствует установлению стратегической стабильности и безопасности в мире", - сказал Слуцкий.

https://ria.ru/20210316/ugroza-1601504166.html

https://ria.ru/20210316/strategiya-1601481374.html

великобритания

лондон

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид слуцкий, госдума рф, великобритания, нато, лондон, сша