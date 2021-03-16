https://ria.ru/20210316/velikobritaniya-1601505425.html
Великобритания к лету создаст космическое командование
Великобритания к лету создаст космическое командование
Британское правительство рассчитывает к 2030 году получить возможность отслеживать, защищать и отстаивать интересы страны в космосе, говорится в опубликованной... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T16:19
2021-03-16T16:19
2021-03-16T16:49
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ЛОНДОН, 16 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британское правительство рассчитывает к 2030 году получить возможность отслеживать, защищать и отстаивать интересы страны в космосе, говорится в опубликованной во вторник стратегии оборонной и внешней политики на предстоящие 30 лет."Великобритания сильно зависит от союзников в вопросах доступа к запуску спутников. Правительство рассчитывает, что к 2030 году страна получит возможность отслеживать, защищать и отстаивать интересы страны во всем космическом пространстве, используя суверенные средства, а также средства, используемые совместно с союзниками. С этой целью в 2021 году Национальный совет по космосу разработает первую британскую космическую стратегию. Она будет включать военную и гражданскую сферы", - говорится в документе.Космическая стратегия будет предусматривать формирование к лету 2021 года космического командования, завершение строительства космодрома в Шотландии и запуск к 2022 году с него собственных спутников.
https://ria.ru/20210316/velikobritaniya-1601483133.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, шотландия, в мире
ЛОНДОН, 16 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британское правительство рассчитывает к 2030 году получить возможность отслеживать, защищать и отстаивать интересы страны в космосе, говорится в опубликованной во вторник стратегии оборонной и внешней политики на предстоящие 30 лет.
"Великобритания сильно зависит от союзников в вопросах доступа к запуску спутников. Правительство рассчитывает, что к 2030 году страна получит возможность отслеживать, защищать и отстаивать интересы страны во всем космическом пространстве, используя суверенные средства, а также средства, используемые совместно с союзниками. С этой целью в 2021 году Национальный совет по космосу разработает первую британскую космическую стратегию. Она будет включать военную и гражданскую сферы", - говорится в документе.
Космическая стратегия будет предусматривать формирование к лету 2021 года космического командования, завершение строительства космодрома в Шотландии
и запуск к 2022 году с него собственных спутников.