https://ria.ru/20210316/velikobritaniya-1601505425.html

Великобритания к лету создаст космическое командование

Великобритания к лету создаст космическое командование

Британское правительство рассчитывает к 2030 году получить возможность отслеживать, защищать и отстаивать интересы страны в космосе, говорится в опубликованной... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T16:19

2021-03-16T16:19

2021-03-16T16:49

космос - риа наука

шотландия

в мире

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ЛОНДОН, 16 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британское правительство рассчитывает к 2030 году получить возможность отслеживать, защищать и отстаивать интересы страны в космосе, говорится в опубликованной во вторник стратегии оборонной и внешней политики на предстоящие 30 лет."Великобритания сильно зависит от союзников в вопросах доступа к запуску спутников. Правительство рассчитывает, что к 2030 году страна получит возможность отслеживать, защищать и отстаивать интересы страны во всем космическом пространстве, используя суверенные средства, а также средства, используемые совместно с союзниками. С этой целью в 2021 году Национальный совет по космосу разработает первую британскую космическую стратегию. Она будет включать военную и гражданскую сферы", - говорится в документе.Космическая стратегия будет предусматривать формирование к лету 2021 года космического командования, завершение строительства космодрома в Шотландии и запуск к 2022 году с него собственных спутников.

https://ria.ru/20210316/velikobritaniya-1601483133.html

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космос - риа наука, шотландия, в мире