https://ria.ru/20210316/vaktsiny-1601458841.html

В Кремле выступили против политизации ситуации с вакцинами от COVID-19

В Кремле выступили против политизации ситуации с вакцинами от COVID-19

Россия категорически против политизации ситуации с вакцинами от коронавируса, их должно быть как можно больше, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T13:01

2021-03-16T13:01

2021-03-16T13:01

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия категорически против политизации ситуации с вакцинами от коронавируса, их должно быть как можно больше, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее создатели российской вакцины "Спутник V" обратили внимание на доклад американского департамента здравоохранения и социальных служб (HHS), согласно которому США убеждали Бразилию отказаться от закупки российского препарата. В Twitter они привели выдержку из доклада, в которой говорится, что управление по международным делам совместно с другими учреждениями США укрепляло связи и оказывало помощь странам Северной и Южной Америки, чтобы отговорить их от принятия помощи со стороны "этих злонамеренных государств".Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дмитрий песков, политика