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В Кремле выступили против политизации ситуации с вакцинами от COVID-19
В Кремле выступили против политизации ситуации с вакцинами от COVID-19
Россия категорически против политизации ситуации с вакцинами от коронавируса, их должно быть как можно больше, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T13:01
2021-03-16T13:01
2021-03-16T13:01
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия категорически против политизации ситуации с вакцинами от коронавируса, их должно быть как можно больше, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее создатели российской вакцины "Спутник V" обратили внимание на доклад американского департамента здравоохранения и социальных служб (HHS), согласно которому США убеждали Бразилию отказаться от закупки российского препарата. В Twitter они привели выдержку из доклада, в которой говорится, что управление по международным делам совместно с другими учреждениями США укрепляло связи и оказывало помощь странам Северной и Южной Америки, чтобы отговорить их от принятия помощи со стороны "этих злонамеренных государств".Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.
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коронавирус covid-19, дмитрий песков, политика
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости.
Россия категорически против политизации ситуации с вакцинами от коронавируса
, их должно быть как можно больше, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Мы категорически против политизации этой ситуации с вакцинами, мы считаем, что всех вакцин должно быть как можно больше, чтобы все страны, включая бедные страны, получили возможность привить свое население. Это единственный способ остановить пандемию", - сказал Песков.
Ранее создатели российской вакцины "Спутник V" обратили внимание на доклад американского департамента здравоохранения и социальных служб (HHS), согласно которому США убеждали Бразилию отказаться от закупки российского препарата. В Twitter они привели выдержку из доклада, в которой говорится, что управление по международным делам совместно с другими учреждениями США укрепляло связи и оказывало помощь странам Северной и Южной Америки, чтобы отговорить их от принятия помощи со стороны "этих злонамеренных государств".
Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.