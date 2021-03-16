https://ria.ru/20210316/vaktsinatsiya-1601555721.html

Литва приостановит вакцинацию препаратом AstraZeneca

Литва приостановит вакцинацию препаратом AstraZeneca

Литва со среды приостанавливает вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca, передает Sputnik Литва со ссылкой на заявление министра здравоохранения... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T21:17

2021-03-16T21:17

2021-03-16T21:40

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Литва со среды приостанавливает вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca, передает Sputnik Литва со ссылкой на заявление министра здравоохранения Арунаса Дулкиса.Отмечается, что об этом министр заявил на пресс-конференции во вторник."Министр сообщил, что получил рекомендацию от Государственного агентства по контролю за лекарственными средствами (VVKT) о том, что следует приостановить процесс вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca до тех пор, пока Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не предоставит окончательные выводы о безопасности вакцины", - сообщает Sputnik.Дулкис заявил, что рекомендации службы будут учтены."Я хочу подчеркнуть, что, насколько нам известно официально, и EMA, и ВОЗ заявляют, что на сегодняшний день нет убедительных доказательств того, что вакцина может вызывать образование тромбов", – приводит слова Дулкиса Sputnik.В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию. Кроме того, в последние недели в ЕС фиксировали перебои с поставками вакцин, что может поставить под вопрос амбициозные планы Брюсселя по вакцинации 70% населения союза к осени 2021 года.Ранее во вторник исполнительный директор европейского лекарственного регулятора Эмер Кук заявила, что ЕМА предоставит свое научное заключение по итогам расследования и изучения всех данных, но страны ЕС самостоятельно принимают решение об использовании или приостановке применения вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.Заседание комитета по безопасности лексредств ЕМА намечено на 18 марта, по итогам заседания ожидается появление первых научных выводов по инцидентам с AstraZeneca.

https://radiosputnik.ria.ru/20210316/astrazeneca-1601556444.html

https://ria.ru/20210315/vaktsinatsiya-1601391865.html

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здоровье - общество, брюссель, воз, в мире, коронавирус covid-19, astrazeneca , литва