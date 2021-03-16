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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210316/vaktsinatsiya-1601547633.html
СМИ: привитые "Спутником V" европейцы получат сертификат вакцинации
СМИ: привитые "Спутником V" европейцы получат сертификат вакцинации
Проект сертификатов вакцинации Евросоюза предусматривает, что привитые российской или китайской вакциной европейцы смогут въезжать в те страны ЕС, где также... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T19:37
2021-03-16T19:39
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Проект сертификатов вакцинации Евросоюза предусматривает, что привитые российской или китайской вакциной европейцы смогут въезжать в те страны ЕС, где также признают эти вакцины, сообщает газета Pais со ссылкой на проект, который Еврокомиссия рассмотрит в эту среду.Как сообщает газета, сертификат позволит без необходимости соблюдать ограничения путешествовать между странами-членами ЕС тем гражданам сообщества, которые были привиты одобренными ЕМА вакцинами. Сертификат также будет выдаваться лицам, которые привились одобренными на национальном уровне вакцинами, как в случае со "Спутником V" и китайской вакциной Sinopharm в Венгрии и Словакии.При этом газета отмечает, что граждане ЕС, привитые такими разрешенными на национальном уровне вакцинами, смогут беспрепятственно въезжать лишь в те страны, которые также их признают.Сертификаты будут выдаваться бесплатно, как цифровом, так и в бумажном виде, они будут содержать информацию на официальном языке выдавшей его страны и на английском, пишет газета. Считать сертификат будет возможно с помощью штрихкода. Предусматривается выдача сертификатов трех типов: о вакцинации, о результатах теста на коронавирус или о том, что человек уже переболел.Ранее представитель пресс-службы Еврокомиссии заявил, что ЕК в среду примет и представит свои предложения по введению в Евросоюзе "цифровых зелёных сертификатов" по коронавирусу.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, еврокомиссия, евросоюз, словакия, венгрия, в мире

СМИ: привитые "Спутником V" европейцы получат сертификат вакцинации

19:37 16.03.2021 (обновлено: 19:39 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Проект сертификатов вакцинации Евросоюза предусматривает, что привитые российской или китайской вакциной европейцы смогут въезжать в те страны ЕС, где также признают эти вакцины, сообщает газета Pais со ссылкой на проект, который Еврокомиссия рассмотрит в эту среду.
Как сообщает газета, сертификат позволит без необходимости соблюдать ограничения путешествовать между странами-членами ЕС тем гражданам сообщества, которые были привиты одобренными ЕМА вакцинами. Сертификат также будет выдаваться лицам, которые привились одобренными на национальном уровне вакцинами, как в случае со "Спутником V" и китайской вакциной Sinopharm в Венгрии и Словакии.
Шприцы с вакциной AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 19:23
Список "заморозивших" вакцину AstraZeneca пополнили новые страны ЕС
При этом газета отмечает, что граждане ЕС, привитые такими разрешенными на национальном уровне вакцинами, смогут беспрепятственно въезжать лишь в те страны, которые также их признают.
Сертификаты будут выдаваться бесплатно, как цифровом, так и в бумажном виде, они будут содержать информацию на официальном языке выдавшей его страны и на английском, пишет газета. Считать сертификат будет возможно с помощью штрихкода. Предусматривается выдача сертификатов трех типов: о вакцинации, о результатах теста на коронавирус или о том, что человек уже переболел.
Ранее представитель пресс-службы Еврокомиссии заявил, что ЕК в среду примет и представит свои предложения по введению в Евросоюзе "цифровых зелёных сертификатов" по коронавирусу.
 
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