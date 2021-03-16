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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210316/vaktsinatsiya-1601463979.html
Кремль раскритиковал "эгоистичные попытки" давления на процесс вакцинации
Кремль раскритиковал "эгоистичные попытки" давления на процесс вакцинации
Давление на использование за рубежом российской вакцины от COVID-19 беспрецедентное и жесткое, эгоистичные попытки отказаться от каких бы то ни было препаратов... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T13:25
2021-03-16T13:34
вакцина "спутник v"
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Давление на использование за рубежом российской вакцины от COVID-19 беспрецедентное и жесткое, эгоистичные попытки отказаться от каких бы то ни было препаратов вредят людям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я не стал бы никого конкретизировать. Мы категорически против такого давления, категорически против конкуренции вакцин, мы считаем, что должны все соединить свои усилия, чтобы как можно больше людей охватить вакцинацией. В этом заинтересован весь мир, и подобные эгоистические попытки заставить какие-то страны отказаться от каких бы то ни было вакцин, они не имеют перспектив, они вредят интересам людей. Это наша принципиальная позиция",- сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, какие страны оказывают давление на другие государства, чтобы они отказались от использования российской вакцины от коронавируса, и идет ли это давление от США."Во многих странах масштаб давления достаточно беспрецедентный, жесткий, лишенный каких-то дипломатических экивоков и так далее. Это действительно имеет место", - добавил он.Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции."Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет.Венгрия и Словакия ране уже одобрили применение "Спутник V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил первое соглашение о производстве вакцины на территории ЕС - в Италии - со швейцарской Adienne Pharma&amp;Biotech. Производство "Спутник V" в Италии должны запустить в июле, предусматривается производство 10 миллионов доз до конца года. Швеция уже в июне может получить российскую вакцину "Спутник V", сообщил газете Aftonbladet шведский координатор по вакцинации Ричард Бергстрем, отметив ее высокую эффективность.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, дмитрий песков, политика

Кремль раскритиковал "эгоистичные попытки" давления на процесс вакцинации

13:25 16.03.2021 (обновлено: 13:34 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК"
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса МедиаТЭК - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Давление на использование за рубежом российской вакцины от COVID-19 беспрецедентное и жесткое, эгоистичные попытки отказаться от каких бы то ни было препаратов вредят людям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я не стал бы никого конкретизировать. Мы категорически против такого давления, категорически против конкуренции вакцин, мы считаем, что должны все соединить свои усилия, чтобы как можно больше людей охватить вакцинацией. В этом заинтересован весь мир, и подобные эгоистические попытки заставить какие-то страны отказаться от каких бы то ни было вакцин, они не имеют перспектив, они вредят интересам людей. Это наша принципиальная позиция",- сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, какие страны оказывают давление на другие государства, чтобы они отказались от использования российской вакцины от коронавируса, и идет ли это давление от США.
"Во многих странах масштаб давления достаточно беспрецедентный, жесткий, лишенный каких-то дипломатических экивоков и так далее. Это действительно имеет место", - добавил он.
Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.
"Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет.
Канцлер Австрии Себастьян Курц выступает на пресс-конференции, посвященной текущей ситуации с поставками вакцин от COVID-19 в Вене. 12 марта 2021 года - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
Вчера, 08:00Распространение коронавируса
"Безвыходное положение". Кто в ЕС заинтересовался "Спутником V"
Венгрия и Словакия ране уже одобрили применение "Спутник V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил первое соглашение о производстве вакцины на территории ЕС - в Италии - со швейцарской Adienne Pharma&Biotech. Производство "Спутник V" в Италии должны запустить в июле, предусматривается производство 10 миллионов доз до конца года. Швеция уже в июне может получить российскую вакцину "Спутник V", сообщил газете Aftonbladet шведский координатор по вакцинации Ричард Бергстрем, отметив ее высокую эффективность.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Дмитрий ПесковПолитика
 
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