https://ria.ru/20210316/vaktsinatsiya-1601431619.html

РЖД сделали спецпоезд с кабинетом вакцинации от COVID-19

РЖД сделали спецпоезд с кабинетом вакцинации от COVID-19

РЖД сделали специальный поезд с кабинетом вакцинации от коронавируса в Красноярском крае и Хакасии, сообщила компания в своем телеграм-канале. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T10:48

2021-03-16T10:48

2021-03-16T11:23

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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коронавирус covid-19

ржд

красноярский край

общество

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. РЖД сделали специальный поезд с кабинетом вакцинации от коронавируса в Красноярском крае и Хакасии, сообщила компания в своем телеграм-канале."Необычный мобильный прививочный кабинет оборудован в самоходном железнодорожном вагоне — мотрисе. Еженедельно мотриса совершает поездки по удаленным станциям КрасЖД", — говорится в сообщении.Передвижной пункт позволяет ускорить вакцинацию железнодорожников, которые обеспечивают движение поездов."Это диспетчеры, осмотрщики вагонов, монтеры пути, энергетики, связисты. Списки желающих пройти вакцинацию на малых станциях заранее составляются медицинскими подразделениями РЖД", — поясняет компания.Всего на Красноярской дороге силами медиков РЖД вакцинированы от COVID-19 более трех тысяч сотрудников и порядка двух тысяч жителей Красноярского края и Хакасии.

https://realty.ria.ru/20210309/vokzaly-1600415996.html

красноярский край

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2021

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