https://ria.ru/20210316/vaktsinatsiya-1601431619.html
РЖД сделали спецпоезд с кабинетом вакцинации от COVID-19
РЖД сделали спецпоезд с кабинетом вакцинации от COVID-19
РЖД сделали специальный поезд с кабинетом вакцинации от коронавируса в Красноярском крае и Хакасии, сообщила компания в своем телеграм-канале. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T10:48
2021-03-16T10:48
2021-03-16T11:23
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. РЖД сделали специальный поезд с кабинетом вакцинации от коронавируса в Красноярском крае и Хакасии, сообщила компания в своем телеграм-канале."Необычный мобильный прививочный кабинет оборудован в самоходном железнодорожном вагоне — мотрисе. Еженедельно мотриса совершает поездки по удаленным станциям КрасЖД", — говорится в сообщении.Передвижной пункт позволяет ускорить вакцинацию железнодорожников, которые обеспечивают движение поездов."Это диспетчеры, осмотрщики вагонов, монтеры пути, энергетики, связисты. Списки желающих пройти вакцинацию на малых станциях заранее составляются медицинскими подразделениями РЖД", — поясняет компания.Всего на Красноярской дороге силами медиков РЖД вакцинированы от COVID-19 более трех тысяч сотрудников и порядка двух тысяч жителей Красноярского края и Хакасии.
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РИА Новости
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ржд, красноярский край, общество
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. РЖД
сделали специальный поезд с кабинетом вакцинации от коронавируса в Красноярском крае
и Хакасии, сообщила компания в своем телеграм-канале
.
"Необычный мобильный прививочный кабинет оборудован в самоходном железнодорожном вагоне — мотрисе. Еженедельно мотриса совершает поездки по удаленным станциям КрасЖД", — говорится в сообщении.
Передвижной пункт позволяет ускорить вакцинацию железнодорожников, которые обеспечивают движение поездов.
"Это диспетчеры, осмотрщики вагонов, монтеры пути, энергетики, связисты. Списки желающих пройти вакцинацию на малых станциях заранее составляются медицинскими подразделениями РЖД", — поясняет компания.
Всего на Красноярской дороге силами медиков РЖД вакцинированы от COVID-19 более трех тысяч сотрудников и порядка двух тысяч жителей Красноярского края и Хакасии.