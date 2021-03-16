https://ria.ru/20210316/vaktsinatsiya-1601425626.html

Опрос показал, почему россияне прививаются от коронавируса

Опрос показал, почему россияне прививаются от коронавируса

Страх за свое здоровье и желание путешествовать без ограничений — основные мотивы, побуждающие россиян делать прививки от коронавируса, следует из результатов... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T10:08

2021-03-16T10:08

2021-03-16T13:28

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Страх за свое здоровье и желание путешествовать без ограничений — основные мотивы, побуждающие россиян делать прививки от коронавируса, следует из результатов опроса, проведенного порталом стопкоронавирус.рф.Опрос проводился в соцсети "ВКонтакте" и мессенджере Telegram с 12 по 15 марта, в нем приняли участие 4066 человек. В ходе опроса можно было выбрать несколько вариантов ответа."Самыми популярными стали ответы: "Устал бояться за свое здоровье" (41,5-45% в зависимости от площадки голосования) и "Очень хочу путешествовать без ограничений" (39-42,5% в зависимости от площадки голосования)", — говорится в сообщении.Около трети опрошенных заявили, что привились, так как доверяют российским вакцинам, еще 11-15% (в зависимости от площадки голосования) сделали прививку, чтобы видеться с родными и друзьями, уточняется в материале.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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