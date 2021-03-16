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Распространение коронавируса
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Опрос показал, почему россияне прививаются от коронавируса
Опрос показал, почему россияне прививаются от коронавируса
Страх за свое здоровье и желание путешествовать без ограничений — основные мотивы, побуждающие россиян делать прививки от коронавируса, следует из результатов... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T10:08
2021-03-16T13:28
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Страх за свое здоровье и желание путешествовать без ограничений — основные мотивы, побуждающие россиян делать прививки от коронавируса, следует из результатов опроса, проведенного порталом стопкоронавирус.рф.Опрос проводился в соцсети "ВКонтакте" и мессенджере Telegram с 12 по 15 марта, в нем приняли участие 4066 человек. В ходе опроса можно было выбрать несколько вариантов ответа."Самыми популярными стали ответы: "Устал бояться за свое здоровье" (41,5-45% в зависимости от площадки голосования) и "Очень хочу путешествовать без ограничений" (39-42,5% в зависимости от площадки голосования)", — говорится в сообщении.Около трети опрошенных заявили, что привились, так как доверяют российским вакцинам, еще 11-15% (в зависимости от площадки голосования) сделали прививку, чтобы видеться с родными и друзьями, уточняется в материале.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия

Опрос показал, почему россияне прививаются от коронавируса

10:08 16.03.2021 (обновлено: 13:28 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедики в кабинете вакцинации от COVID-19
Медики в кабинете вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Страх за свое здоровье и желание путешествовать без ограничений — основные мотивы, побуждающие россиян делать прививки от коронавируса, следует из результатов опроса, проведенного порталом стопкоронавирус.рф.
Опрос проводился в соцсети "ВКонтакте" и мессенджере Telegram с 12 по 15 марта, в нем приняли участие 4066 человек. В ходе опроса можно было выбрать несколько вариантов ответа.
"Самыми популярными стали ответы: "Устал бояться за свое здоровье" (41,5-45% в зависимости от площадки голосования) и "Очень хочу путешествовать без ограничений" (39-42,5% в зависимости от площадки голосования)", — говорится в сообщении.
Около трети опрошенных заявили, что привились, так как доверяют российским вакцинам, еще 11-15% (в зависимости от площадки голосования) сделали прививку, чтобы видеться с родными и друзьями, уточняется в материале.
 
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