https://ria.ru/20210316/vaktsinatsiya-1601425446.html
Вакцинацию от COVID-19 планируют включить в нацкалендарь
Вакцинацию от COVID-19 планируют включить в нацкалендарь
Правительство России в ближайшее время внесет законопроект о включении в национальный календарь прививок вакцинации против коронавирусной инфекции, заявил... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T10:07
2021-03-16T10:07
2021-03-16T10:07
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
госдума рф
общество
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Правительство России в ближайшее время внесет законопроект о включении в национальный календарь прививок вакцинации против коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."В ближайшее время правительством (будут) внесены еще 2 законопроекта, направленные на включение в нацкалендарь вакцинации против коронавируса, и вопросы по донорству костного мозга", - сказал Мурашко на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
https://ria.ru/20210315/vaktsinatsiya-1601376620.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), госдума рф, общество