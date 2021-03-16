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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210316/vaktsinatsiya-1601425446.html
Вакцинацию от COVID-19 планируют включить в нацкалендарь
Вакцинацию от COVID-19 планируют включить в нацкалендарь
Правительство России в ближайшее время внесет законопроект о включении в национальный календарь прививок вакцинации против коронавирусной инфекции, заявил... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T10:07
2021-03-16T10:07
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
госдума рф
общество
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Правительство России в ближайшее время внесет законопроект о включении в национальный календарь прививок вакцинации против коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."В ближайшее время правительством (будут) внесены еще 2 законопроекта, направленные на включение в нацкалендарь вакцинации против коронавируса, и вопросы по донорству костного мозга", - сказал Мурашко на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
https://ria.ru/20210315/vaktsinatsiya-1601376620.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), госдума рф, общество

Вакцинацию от COVID-19 планируют включить в нацкалендарь

10:07 16.03.2021
 
© РИА Новости / Магда Гибелли / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц препарат "Гам Ковид Вак" от коронавирусной инфекции
Медицинский работник набирает в шприц препарат Гам Ковид Вак от коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Магда Гибелли
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Правительство России в ближайшее время внесет законопроект о включении в национальный календарь прививок вакцинации против коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"В ближайшее время правительством (будут) внесены еще 2 законопроекта, направленные на включение в нацкалендарь вакцинации против коронавируса, и вопросы по донорству костного мозга", - сказал Мурашко на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Госдума РФОбщество
 
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