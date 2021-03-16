https://ria.ru/20210316/vaktsinatsiya-1601322030.html
Эксперты рассказали, готовы ли россияне прививаться ради поездки за рубеж
Эксперты рассказали, готовы ли россияне прививаться ради поездки за рубеж
Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, готовы ли они делать прививку от COVID-19 ради возможности путешествовать за границу, сообщает... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T19:23
2021-03-16T19:23
2021-03-16T19:23
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, готовы ли они делать прививку от COVID-19 ради возможности путешествовать за границу, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 2 237 пользователей и выяснили, что каждый пятый из них согласен поставить укол, чтобы не иметь проблем при пересечении границ. Из них каждый десятый мечтает поехать в Европу, четыре процента желают отдохнуть на море, а восемь процентов согласны на вакцинацию, чтобы беспрепятственно путешествовать по разным странам. Примечательно, что в октябре прошлого года о готовности сделать прививку говорили только 19 процентов респондентов.Также эксперты отмечают снижение избирательности пользователей в отношении вакцин. Сейчас восемь процентов опрошенных сообщили, что согласны сделать прививку, но ждут иностранные препараты. В сентябре так отвечали 18 процентов респондентов.При этом более половины (52 процентов) путешественников сказали, что не намерены прививаться вообще. Уже вакцинировались 18 процентов пользователей.
https://ria.ru/20210312/goroda-1600654976.html
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, европа, вакцинация
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, готовы ли они делать прививку от COVID-19 ради возможности путешествовать за границу, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 2 237 пользователей и выяснили, что каждый пятый из них согласен поставить укол, чтобы не иметь проблем при пересечении границ. Из них каждый десятый мечтает поехать в Европу, четыре процента желают отдохнуть на море, а восемь процентов согласны на вакцинацию, чтобы беспрепятственно путешествовать по разным странам. Примечательно, что в октябре прошлого года о готовности сделать прививку говорили только 19 процентов респондентов.
Также эксперты отмечают снижение избирательности пользователей в отношении вакцин. Сейчас восемь процентов опрошенных сообщили, что согласны сделать прививку, но ждут иностранные препараты. В сентябре так отвечали 18 процентов респондентов.
При этом более половины (52 процентов) путешественников сказали, что не намерены прививаться вообще. Уже вакцинировались 18 процентов пользователей.