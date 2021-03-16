https://ria.ru/20210316/vaktsina-1601469220.html

Гинцбург рассказал о реакции привитых "Спутником V" при встрече с вирусом

Гинцбург рассказал о реакции привитых "Спутником V" при встрече с вирусом

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у привитых "Спутником V" при встрече с возбудителем антитела вырабатываются на 2-3 день, человек... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T13:44

2021-03-16T13:44

2021-03-16T14:06

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601216794_0:116:3008:1808_1920x0_80_0_0_b91d0b51c22f34190f70b6c4de579ebf.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у привитых "Спутником V" при встрече с возбудителем антитела вырабатываются на 2-3 день, человек полностью защищен от тяжелого течения болезни."При повторной встрече с возбудителем антитела и защитные свойства формируются не в течение нескольких недель, а при хорошей памяти – в течение нескольких дней. В течение буквально 2-3 дней… Полностью гарантирует возможность возникновения тяжелых случаев заболевания под действием возбудителя COVID-19", - сказал Гинцбург на брифинге.Он пояснил, что те, кто провакцинировался, гарантированно защищены от госпитализации. "И вирус у них не опустится в легкие", - добавил он.Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.Брифинг Гинцбурга проходит в формате онлайн-подключения с пресс-центром Sputnik Казахстан в Нур-Султане.

https://ria.ru/20210316/shtamm-1601440051.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, общество