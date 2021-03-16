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https://ria.ru/20210316/vaktsina-1601469220.html
Гинцбург рассказал о реакции привитых "Спутником V" при встрече с вирусом
Гинцбург рассказал о реакции привитых "Спутником V" при встрече с вирусом
Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у привитых "Спутником V" при встрече с возбудителем антитела вырабатываются на 2-3 день, человек... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T13:44
2021-03-16T14:06
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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общество
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у привитых "Спутником V" при встрече с возбудителем антитела вырабатываются на 2-3 день, человек полностью защищен от тяжелого течения болезни."При повторной встрече с возбудителем антитела и защитные свойства формируются не в течение нескольких недель, а при хорошей памяти – в течение нескольких дней. В течение буквально 2-3 дней… Полностью гарантирует возможность возникновения тяжелых случаев заболевания под действием возбудителя COVID-19", - сказал Гинцбург на брифинге.Он пояснил, что те, кто провакцинировался, гарантированно защищены от госпитализации. "И вирус у них не опустится в легкие", - добавил он.Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.Брифинг Гинцбурга проходит в формате онлайн-подключения с пресс-центром&nbsp;Sputnik&nbsp;Казахстан в Нур-Султане.&nbsp;
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, общество

Гинцбург рассказал о реакции привитых "Спутником V" при встрече с вирусом

13:44 16.03.2021 (обновлено: 14:06 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Чедлы Бен Ибрахим / Перейти в фотобанкВакцинация Спутником V в Тунисе
Вакцинация Спутником V в Тунисе - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Чедлы Бен Ибрахим
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у привитых "Спутником V" при встрече с возбудителем антитела вырабатываются на 2-3 день, человек полностью защищен от тяжелого течения болезни.
"При повторной встрече с возбудителем антитела и защитные свойства формируются не в течение нескольких недель, а при хорошей памяти – в течение нескольких дней. В течение буквально 2-3 дней… Полностью гарантирует возможность возникновения тяжелых случаев заболевания под действием возбудителя COVID-19", - сказал Гинцбург на брифинге.
Он пояснил, что те, кто провакцинировался, гарантированно защищены от госпитализации. "И вирус у них не опустится в легкие", - добавил он.
Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.
Сотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм) - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
Вчера, 11:28Распространение коронавируса
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Брифинг Гинцбурга проходит в формате онлайн-подключения с пресс-центром Sputnik Казахстан в Нур-Султане. 
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ГинцбургОбщество
 
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