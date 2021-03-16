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Гинцбург рассказал о реакции привитых "Спутником V" при встрече с вирусом
Гинцбург рассказал о реакции привитых "Спутником V" при встрече с вирусом
Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у привитых "Спутником V" при встрече с возбудителем антитела вырабатываются на 2-3 день, человек... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T13:44
2021-03-16T13:44
2021-03-16T14:06
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у привитых "Спутником V" при встрече с возбудителем антитела вырабатываются на 2-3 день, человек полностью защищен от тяжелого течения болезни."При повторной встрече с возбудителем антитела и защитные свойства формируются не в течение нескольких недель, а при хорошей памяти – в течение нескольких дней. В течение буквально 2-3 дней… Полностью гарантирует возможность возникновения тяжелых случаев заболевания под действием возбудителя COVID-19", - сказал Гинцбург на брифинге.Он пояснил, что те, кто провакцинировался, гарантированно защищены от госпитализации. "И вирус у них не опустится в легкие", - добавил он.Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.Брифинг Гинцбурга проходит в формате онлайн-подключения с пресс-центром Sputnik Казахстан в Нур-Султане.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, общество
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости.
Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
заявил, что у привитых "Спутником V" при встрече с возбудителем антитела вырабатываются на 2-3 день, человек полностью защищен от тяжелого течения болезни.
"При повторной встрече с возбудителем антитела и защитные свойства формируются не в течение нескольких недель, а при хорошей памяти – в течение нескольких дней. В течение буквально 2-3 дней… Полностью гарантирует возможность возникновения тяжелых случаев заболевания под действием возбудителя COVID-19", - сказал Гинцбург на брифинге.
Он пояснил, что те, кто провакцинировался, гарантированно защищены от госпитализации. "И вирус у них не опустится в легкие", - добавил он.
Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.
Брифинг Гинцбурга проходит в формате онлайн-подключения с пресс-центром Sputnik Казахстан
в Нур-Султане.