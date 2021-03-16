Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210316/vaktsina-1601461942.html
В Кремле рассказали о работе по одобрению "Спутника V" в Евросоюзе
В Кремле рассказали о работе по одобрению "Спутника V" в Евросоюзе
Россия представила все документы для одобрения своей вакцины от коронавируса в ЕС, работа продолжается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T13:12
2021-03-16T13:34
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
дмитрий песков
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596995877_0:104:3077:1835_1920x0_80_0_0_13e13c95ca2e249d3e18ddb7657ed903.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия представила все документы для одобрения своей вакцины от коронавируса в ЕС, работа продолжается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В начале марта Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщал о том, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало последовательную экспертизу регистрационного досье российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Агентство проверит вакцину на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству."Этот апдейт (обновление - ред.) должна давать Европа, все документы туда представлены, соответствующая работа продолжается", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли новые сведения по одобрению вакцины "Спутник V" в Европе.Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции."Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в ЕМА. Ранее там выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет.Венгрия и Словакия ране уже одобрили применение "Спутник V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил первое соглашение о производстве вакцины на территории ЕС - в Италии - со швейцарской Adienne Pharma&amp;Biotech. Производство "Спутник V" в Италии должны запустить в июле, предусматривается производство 10 миллионов доз до конца года. Швеция уже в июне может получить российскую вакцину "Спутник V", сообщил газете Aftonbladet шведский координатор по вакцинации Ричард Бергстрем, отметив ее высокую эффективность.
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596995877_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_648ad115bc740046776451be471e33e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, дмитрий песков, европа, в мире

В Кремле рассказали о работе по одобрению "Спутника V" в Евросоюзе

13:12 16.03.2021 (обновлено: 13:34 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийская вакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия представила все документы для одобрения своей вакцины от коронавируса в ЕС, работа продолжается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В начале марта Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщал о том, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало последовательную экспертизу регистрационного досье российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Агентство проверит вакцину на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"Этот апдейт (обновление - ред.) должна давать Европа, все документы туда представлены, соответствующая работа продолжается", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли новые сведения по одобрению вакцины "Спутник V" в Европе.
Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.
"Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в ЕМА. Ранее там выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет.
Венгрия и Словакия ране уже одобрили применение "Спутник V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил первое соглашение о производстве вакцины на территории ЕС - в Италии - со швейцарской Adienne Pharma&Biotech. Производство "Спутник V" в Италии должны запустить в июле, предусматривается производство 10 миллионов доз до конца года. Швеция уже в июне может получить российскую вакцину "Спутник V", сообщил газете Aftonbladet шведский координатор по вакцинации Ричард Бергстрем, отметив ее высокую эффективность.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургКоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийДмитрий ПесковЕвропаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10В Приморье достали из рудника второго заблокированного горняка
04:56В Приморье достали из рудника одного из заблокированных горняков
04:51Названа возможная причина ДТП с автобусом под Рязанью
04:48В Крыму предложили Зеленскому ответить на четыре вопроса о блокадах
04:24В МЧС уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью
04:21В Красноярском крае потушили пожар в доме, где погибли четверо детей
04:10Спасатели добрались до двух заблокированных в приморском руднике горняков
04:10Россиян предупредили о клещевой угрозе
04:02В Приморье два горняка оказались заблокированы в руднике
03:48"Щуплый, лысый": как польские спецслужбы искали Дзержинского
03:44Вильфанд рассказал о перепадах температур в марте в Европейской России
03:42ВЦИОМ: россияне хотят вернуть смертную казнь и уменьшить налоги
03:33Вильфанд предупредил россиян о новых морозах
03:30ВЦИОМ: россияне считают решение об отмене крепостного права верным
03:25При ДТП с автобусом в Рязанской области пострадали 18 человек
03:17Источники рассказали, чем будет отличаться второй беспилотник "Охотник"
03:17Глава Европалаты признал наличие ошибок в отношениях с Россией
03:16На Украине похвастались ракетой, из-за которой "психует Россия"
03:13СМИ: в Джорджии семь человек погибли при стрельбе в трех спа-салонах
03:12Названа возможная причина пожара в доме в Красноярском крае
Лента новостейМолния