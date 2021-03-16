https://ria.ru/20210316/vaktsina-1601461942.html

В Кремле рассказали о работе по одобрению "Спутника V" в Евросоюзе

В Кремле рассказали о работе по одобрению "Спутника V" в Евросоюзе

Россия представила все документы для одобрения своей вакцины от коронавируса в ЕС, работа продолжается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T13:12

2021-03-16T13:12

2021-03-16T13:34

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

дмитрий песков

европа

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия представила все документы для одобрения своей вакцины от коронавируса в ЕС, работа продолжается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В начале марта Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщал о том, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало последовательную экспертизу регистрационного досье российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Агентство проверит вакцину на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству."Этот апдейт (обновление - ред.) должна давать Европа, все документы туда представлены, соответствующая работа продолжается", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли новые сведения по одобрению вакцины "Спутник V" в Европе.Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции."Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в ЕМА. Ранее там выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет.Венгрия и Словакия ране уже одобрили применение "Спутник V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил первое соглашение о производстве вакцины на территории ЕС - в Италии - со швейцарской Adienne Pharma&Biotech. Производство "Спутник V" в Италии должны запустить в июле, предусматривается производство 10 миллионов доз до конца года. Швеция уже в июне может получить российскую вакцину "Спутник V", сообщил газете Aftonbladet шведский координатор по вакцинации Ричард Бергстрем, отметив ее высокую эффективность.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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