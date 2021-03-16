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Мурашко оценил уровень контроля качества вакцин от коронавируса в России
Мурашко оценил уровень контроля качества вакцин от коронавируса в России
Контроль качества вакцин от COVID-19 в Российской Федерации находится на самом высоком уровне, каждая ампула проходит многоступенчатую проверку, заявил министр... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T09:47
2021-03-16T09:47
2021-03-16T09:47
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Контроль качества вакцин от COVID-19 в Российской Федерации находится на самом высоком уровне, каждая ампула проходит многоступенчатую проверку, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."В предыдущие годы мы сделали с вами систему, в том числе ввода в гражданский оборот, вакцин с посерийным контролем, поэтому каждая выпускаемая сегодня ампула проходит очень жесткий контроль, включая лаборатории, которые имеют аккредитацию по контролю качества как ВОЗ, так и ряда зарубежных стран. Уровень контроля сегодня и качества по вакцинам - он беспрецедентен", - сказал Мурашко на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
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