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Мурашко оценил уровень контроля качества вакцин от коронавируса в России

Мурашко оценил уровень контроля качества вакцин от коронавируса в России

Контроль качества вакцин от COVID-19 в Российской Федерации находится на самом высоком уровне, каждая ампула проходит многоступенчатую проверку, заявил министр... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T09:47

2021-03-16T09:47

2021-03-16T09:47

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коронавирус covid-19

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михаил мурашко

здоровье - общество

госдума рф

воз

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Контроль качества вакцин от COVID-19 в Российской Федерации находится на самом высоком уровне, каждая ампула проходит многоступенчатую проверку, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."В предыдущие годы мы сделали с вами систему, в том числе ввода в гражданский оборот, вакцин с посерийным контролем, поэтому каждая выпускаемая сегодня ампула проходит очень жесткий контроль, включая лаборатории, которые имеют аккредитацию по контролю качества как ВОЗ, так и ряда зарубежных стран. Уровень контроля сегодня и качества по вакцинам - он беспрецедентен", - сказал Мурашко на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

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2021

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