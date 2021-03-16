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Липецкая область
https://ria.ru/20210316/urozhay-1601548856.html
Садоводы Липецкой области планируют увеличить урожай яблок и ягод
Садоводы Липецкой области планируют увеличить урожай яблок и ягод
Ведущие садоводческие предприятия Липецкой области намерены расширить в текущем году площадь расположенных в регионе садов, ягодников и питомников на 430... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T19:52
2021-03-16T19:52
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 16 мар – РИА Новости. Ведущие садоводческие предприятия Липецкой области намерены расширить в текущем году площадь расположенных в регионе садов, ягодников и питомников на 430 гектаров и увеличить урожай плодово-ягодных культур, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, в прошлом году в хозяйствах всех форм собственности региона были собраны 88,7 тысяч тонн плодово-ягодной продукции. Это на 20% больше, чем годом ранее. Повышение урожайности достигается благодаря ежегодной закладке от 350 до 450 гектаров молодых садов и ягодников. За последние пять лет в садоводческих хозяйствах области заложены 2,6 тысяч гектаров. Сейчас общая площадь плодово-ягодных насаждений в регионе составляет 11,1 тысяч гектар в том числе в плодоносящем возрасте – более 8 тысяч гектаров.Кроме этого, садоводы заменяют высокорослые, экстенсивные яблоневые деревья на интенсивные низкорослые сады с урожайностью не менее 300-400 центнеров с гектара. По словам губернатора, на развитие садоводческих хозяйств в регионе в 2020 году были выделены более 374 миллионов рублей, из них более 285 миллионов рублей – средства федерального бюджета.
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игорь артамонов, липецкая область

Садоводы Липецкой области планируют увеличить урожай яблок и ягод

19:52 16.03.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСбор яблок в Краснодарском крае
Сбор яблок в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЛИПЕЦК, 16 мар – РИА Новости. Ведущие садоводческие предприятия Липецкой области намерены расширить в текущем году площадь расположенных в регионе садов, ягодников и питомников на 430 гектаров и увеличить урожай плодово-ягодных культур, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, в прошлом году в хозяйствах всех форм собственности региона были собраны 88,7 тысяч тонн плодово-ягодной продукции. Это на 20% больше, чем годом ранее. Повышение урожайности достигается благодаря ежегодной закладке от 350 до 450 гектаров молодых садов и ягодников. За последние пять лет в садоводческих хозяйствах области заложены 2,6 тысяч гектаров. Сейчас общая площадь плодово-ягодных насаждений в регионе составляет 11,1 тысяч гектар в том числе в плодоносящем возрасте – более 8 тысяч гектаров.
Кроме этого, садоводы заменяют высокорослые, экстенсивные яблоневые деревья на интенсивные низкорослые сады с урожайностью не менее 300-400 центнеров с гектара.
По словам губернатора, на развитие садоводческих хозяйств в регионе в 2020 году были выделены более 374 миллионов рублей, из них более 285 миллионов рублей – средства федерального бюджета.
Уборка урожая сахарной свеклы в станице Новолабинской Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 18:50Липецкая область
Липецкая область намерена увеличить производство сахарной свеклы
"Область располагает мощным потенциалом и большими возможностями по производству и переработке плодов и ягод, занимая одно из ведущих мест в Российской Федерации. Липецкие аграрии выбирают сорта с высоким потенциалом, используют современную технику и лучшие методики выращивания культур", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая область
 
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