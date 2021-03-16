https://ria.ru/20210316/turtsiya-1601270343.html

Российская туристка пожаловалась на неправомерные штрафы в Турции

Российская туристка пожаловалась на неправомерные штрафы в Турции

Российская туристка, отдыхавшая в Турции, пожаловалась, как ее и мужа полиция пыталась оштрафовать за отсутствие паспортов, масок и несоблюдение социальной... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T01:49

2021-03-16T01:49

2021-03-16T01:49

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российская туристка, отдыхавшая в Турции, пожаловалась, как ее и мужа полиция пыталась оштрафовать за отсутствие паспортов, масок и несоблюдение социальной дистанции, сообщает Турпром. Елена (имя изменено) рассказала, что на момент инцидента с полицией Анталии, который произошел в воскресенье на пляже Коньялты, они отдыхали там уже неделю. "В воскресенье, когда для местных все закрыто, туристам можно гулять, — рассказала туристка. — Мы прошли пешком около десяти километров до водопадов Дюден и обратно. Видели, как полиция проверяет документы у турок, но при этом вообще не обращает внимания на приезжих отдыхающих".Затем пара отправилась на побережье. "Лежим мы с мужем на абсолютно пустом пляже, подходит к нам мужчина в штатской одежде и требует предъявить паспорта, — сказала Елена. — Я увидела, что он еще метров за 70 от нас у кого-то что-то спрашивал, и сказала мужу, чтобы надел маску. Сама уже сидела в ней, и на пляж мы в масках пришли. Отвечаем, что паспорта в отеле, а у нас с собой только копии — показываем их".Тогда полицейский сообщил, что "мол вы не предъявили паспорт, с вас большой штраф". Туристы попросили у него удостоверение, но он его не показал. Через несколько минут подошел второй сотрудник, уже с документами. "Рассказываю ему, что мы туристы, что оригиналы паспортов в отеле, предлагаю дойти до него. Нет, отвечает, нужен сейчас оригинал. Мы собираемся, двигаемся в сторону гостиницы. На набережной первый начинает хватать мужа за руки, настаивать, что мы должны пойти в полицию", — пожаловалась туристка.Вместе с сотрудниками органов правопорядка россияне пришли в гостиницу, где предъявили оригиналы паспортов. "Ну так, говорят полицейские, вам штраф за то, что вы были без масок. Мы отвечаем: как без масок, когда мы в масках?! А полиция, к слову, без, — сообщила Елена. — В отеле служащие только пожимают плечами. Но прибежал менеджер, говорящий по-русски. Он дальше переводил, что мол полиция говорит, что есть фото, где мы без масок. Но фото не предъявили и снимать им собственно было нечем. Еще, что мы нарушили дистанцию, и за это три тысячи лир штрафа, за маски — по 900. Мы возмущаемся, мы же супруги, какая еще дистанция? Ну ок, говорит полиция, тогда только штраф за маски".Тем временем, муж Елены дозвонился до российского консульства в Анталии. "Там выслушали нас, полицию. Потом нам сказали ничего не подписывать, что сейчас полиция составила только протокол о правонарушении, и в теории нам на домашний адрес может прийти уведомление об оплате штрафа. Но мы можем написать мотивированный отказ, и большая вероятность, что его отменят", — рассказала туристка."Позже подошел менеджер отеля и сказал, что, скорее всего, полицейские написали протокол, потому что надеялись бакшиш стрясти. А вообще у них нет ни фото, ни иных доказательств, и наших подписей тоже нет, поэтому протокол был для того, чтобы сохранить лицо", — подвела итоги туристка.

https://ria.ru/20210218/puteshestviya-1597868413.html

https://ria.ru/20210305/oteli-1599951345.html

https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600486904.html

анталия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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