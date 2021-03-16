https://ria.ru/20210316/tuman-1601412683.html
Спасатели предупредили москвичей о тумане
Спасатели предупредили москвичей о тумане
Спасатели предупредили жителей Московской области и столицы о тумане с видимостью 200-700 метров утром и днем во вторник, сообщается на сайте подмосковного... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T08:13
2021-03-16T08:13
2021-03-16T08:13
погода
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Спасатели предупредили жителей Московской области и столицы о тумане с видимостью 200-700 метров утром и днем во вторник, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС РФ."В ближайший час с сохранением утром и днем 16 марта местами в Московской области и Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров", - говорится в сообщении.МЧС рекомендует страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями воздержаться от прогулок, пешеходам быть предельно внимательными, а водителям советуют снизить скорость, включить противотуманные фары, а также отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений.
https://ria.ru/20210309/pogoda-1600395441.html
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погода, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, московская область (подмосковье)