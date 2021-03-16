https://ria.ru/20210316/tuman-1601412683.html

Спасатели предупредили москвичей о тумане

Спасатели предупредили москвичей о тумане

Спасатели предупредили жителей Московской области и столицы о тумане с видимостью 200-700 метров утром и днем во вторник, сообщается на сайте подмосковного... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T08:13

2021-03-16T08:13

2021-03-16T08:13

погода

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Спасатели предупредили жителей Московской области и столицы о тумане с видимостью 200-700 метров утром и днем во вторник, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС РФ."В ближайший час с сохранением утром и днем 16 марта местами в Московской области и Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров", - говорится в сообщении.МЧС рекомендует страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями воздержаться от прогулок, пешеходам быть предельно внимательными, а водителям советуют снизить скорость, включить противотуманные фары, а также отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений.

https://ria.ru/20210309/pogoda-1600395441.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, московская область (подмосковье)