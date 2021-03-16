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Биография Алексея Цыденова
Биография Алексея Цыденова
Глава республики Бурятия Алексей Самбуевич Цыденов родился 16 марта 1976 года в городе Петровске-Забайкальском Читинской области (ныне Забайкальский край). РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T00:35
2021-03-16T00:35
россия
алексей цыденов
справки
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Глава республики Бурятия Алексей Самбуевич Цыденов родился 16 марта 1976 года в городе Петровске-Забайкальском Читинской области (ныне Забайкальский край).В 1998 году окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения по специальности "Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)". В 2011 году прошел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Во время учебы был профсоюзным лидером вуза и свою трудовую деятельность начал в отделе социально-экономического развития института.С 1998 года по 2002 год Цыденов занимал руководящие посты на предприятиях железнодорожного транспорта. Последняя должность – начальник отдела маркетинга и договорной работы дорожного центра фирменного транспортного обслуживания управления Дальневосточной железной дороги.В 2002-2004 годах – генеральный директор ООО "Дальнефтетранс".В 2004-2006 годах – генеральный директор ОАО "Дальневосточная транспортная группа".В 2006-2009 годах занимал должность заместителя директора департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта министерства транспорта РФ.С 2009 по 2011 год Цыденов занимал пост заместителя директора департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ.С января по июнь 2012 года возглавлял Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор).18 июня 2012 года был назначен заместителем министра транспорта Российской Федерации.7 февраля 2017 года был назначен временно исполняющим обязанности главы Бурятии. 10 сентября 2017 года был избран главой республики Бурятия, получив поддержку 87,43% избирателей. 22 сентября 2017 года Алексей Цыденов официально вступил в должность главы Бурятии. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса (2010).Награжден орденом Дружбы (2014), медалью Столыпина П.А. II степени (2017), нагрудным знаком "Почетный железнодорожник" (2008) и другими ведомственными наградами.Алексей Цыденов женат, у него четверо детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Новости
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РИА Новости
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96
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россия, алексей цыденов, справки

Биография Алексея Цыденова

00:35 16.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Цыденов
Алексей Цыденов - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Глава республики Бурятия Алексей Самбуевич Цыденов родился 16 марта 1976 года в городе Петровске-Забайкальском Читинской области (ныне Забайкальский край).
В 1998 году окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения по специальности "Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)". В 2011 году прошел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Во время учебы был профсоюзным лидером вуза и свою трудовую деятельность начал в отделе социально-экономического развития института.
С 1998 года по 2002 год Цыденов занимал руководящие посты на предприятиях железнодорожного транспорта. Последняя должность – начальник отдела маркетинга и договорной работы дорожного центра фирменного транспортного обслуживания управления Дальневосточной железной дороги.
В 2002-2004 годах – генеральный директор ООО "Дальнефтетранс".
В 2004-2006 годах – генеральный директор ОАО "Дальневосточная транспортная группа".
В 2006-2009 годах занимал должность заместителя директора департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта министерства транспорта РФ.
С 2009 по 2011 год Цыденов занимал пост заместителя директора департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ.
С января по июнь 2012 года возглавлял Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор).
18 июня 2012 года был назначен заместителем министра транспорта Российской Федерации.
7 февраля 2017 года был назначен временно исполняющим обязанности главы Бурятии.
10 сентября 2017 года был избран главой республики Бурятия, получив поддержку 87,43% избирателей. 22 сентября 2017 года Алексей Цыденов официально вступил в должность главы Бурятии.
Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса (2010).
Награжден орденом Дружбы (2014), медалью Столыпина П.А. II степени (2017), нагрудным знаком "Почетный железнодорожник" (2008) и другими ведомственными наградами.
Алексей Цыденов женат, у него четверо детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
РоссияАлексей ЦыденовСправки
 
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