https://ria.ru/20210316/tsydenov-1601220157.html

Биография Алексея Цыденова

Биография Алексея Цыденова

Глава республики Бурятия Алексей Самбуевич Цыденов родился 16 марта 1976 года в городе Петровске-Забайкальском Читинской области (ныне Забайкальский край). РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T00:35

2021-03-16T00:35

2021-03-16T00:35

россия

алексей цыденов

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155735/28/1557352823_0:0:3234:1819_1920x0_80_0_0_2bb8832897dcc2c6fdb643de499ef125.jpg

Глава республики Бурятия Алексей Самбуевич Цыденов родился 16 марта 1976 года в городе Петровске-Забайкальском Читинской области (ныне Забайкальский край).В 1998 году окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения по специальности "Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)". В 2011 году прошел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Во время учебы был профсоюзным лидером вуза и свою трудовую деятельность начал в отделе социально-экономического развития института.С 1998 года по 2002 год Цыденов занимал руководящие посты на предприятиях железнодорожного транспорта. Последняя должность – начальник отдела маркетинга и договорной работы дорожного центра фирменного транспортного обслуживания управления Дальневосточной железной дороги.В 2002-2004 годах – генеральный директор ООО "Дальнефтетранс".В 2004-2006 годах – генеральный директор ОАО "Дальневосточная транспортная группа".В 2006-2009 годах занимал должность заместителя директора департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта министерства транспорта РФ.С 2009 по 2011 год Цыденов занимал пост заместителя директора департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ.С января по июнь 2012 года возглавлял Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор).18 июня 2012 года был назначен заместителем министра транспорта Российской Федерации.7 февраля 2017 года был назначен временно исполняющим обязанности главы Бурятии. 10 сентября 2017 года был избран главой республики Бурятия, получив поддержку 87,43% избирателей. 22 сентября 2017 года Алексей Цыденов официально вступил в должность главы Бурятии. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса (2010).Награжден орденом Дружбы (2014), медалью Столыпина П.А. II степени (2017), нагрудным знаком "Почетный железнодорожник" (2008) и другими ведомственными наградами.Алексей Цыденов женат, у него четверо детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей цыденов, справки