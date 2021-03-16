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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210316/strasburg-1601459877.html
Главы ФЕОР и ПАСЕ договорились провести в Страсбурге выставку о Холокосте
Главы ФЕОР и ПАСЕ договорились провести в Страсбурге выставку о Холокосте
Председатель ПАСЕ Хендрик Дамс и президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода договорились о проведении в здании ПАСЕ в Страсбурге... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T13:03
2021-03-16T13:03
религия и мировоззрение
религия
александр бородай
федерация еврейских общин россии
освенцим
берл лазар
госдума рф
вячеслав володин
австралия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Председатель ПАСЕ Хендрик Дамс и президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода договорились о проведении в здании ПАСЕ в Страсбурге выставки об истории Холокоста, сообщает пресс-служба ФЕОР.Накануне Дамс и председатель Госдумы Вячеслав Володин в сопровождении депутатов посетили московский Еврейский музей и центр толерантности, где они встретились с Бородой и главным раввином России Берлом Лазаром. В завершение визита Дамс и Володин зажгли свечи в зале Памяти, уточняют в ФЕОР."Господин Дамс высоко оценил постоянную экспозицию Еврейского музея. Александр Борода и Хендрик Дамс договорились о взаимовыгодном и полезном культурном сотрудничестве, в том числе о проведении выставки, посвященной истории Холокоста в основном здании Парламентской ассамблеей ПАСЕ в Страсбурге", - говорится в сообщении пресс-службы.По словам раввина Бороды, визит главы Госдумы и ПАСЕ – большая честь для музея."Нам, безусловно, приятно, что за 8 лет существования музея мы стали одной из важнейших культурных локаций столицы и посещение Еврейского музея достойно украшает программу официального визита. Наша постоянная экспозиция через историю еврейского народа рассказывает об истории России и о ее неповторимом и особенном пути", - сказал Борода, слова которого приводят в ФЕОР.Холокост (Holocaust) – от древнегреческого holocaustosis, "всесожжение", "жертвоприношение" – обозначает политику нацистской Германии, ее союзников и пособников по преследованию и уничтожению евреев в 1933-1945 годах. По экспертным оценкам, во время Холокоста было убито порядка шести миллионов евреев в Германии и на территории оккупированных стран. В основе Холокоста – расовая теория, идея о превосходстве арийской расы над другими "неполноценными" расами.С 2005 года ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day). Резолюция об этом была принята Генассамблей ООН, инициаторами выступили Израиль, Россия, Канада, Австралия, США, а их соавторами – еще более 90 государств. 27 января 1945 года Красная армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим), где с 1940 года, по разным оценкам, было убито от 1,5 до 4 миллионов человек.
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религия, александр бородай, федерация еврейских общин россии, освенцим, берл лазар, госдума рф, вячеслав володин, австралия, парламентская ассамблея совета европы, сша, справки

Главы ФЕОР и ПАСЕ договорились провести в Страсбурге выставку о Холокосте

13:03 16.03.2021
 
© Пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР)Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода раздает врачам средства защиты от COVID-19
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода раздает врачам средства защиты от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Председатель ПАСЕ Хендрик Дамс и президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода договорились о проведении в здании ПАСЕ в Страсбурге выставки об истории Холокоста, сообщает пресс-служба ФЕОР.
Накануне Дамс и председатель Госдумы Вячеслав Володин в сопровождении депутатов посетили московский Еврейский музей и центр толерантности, где они встретились с Бородой и главным раввином России Берлом Лазаром. В завершение визита Дамс и Володин зажгли свечи в зале Памяти, уточняют в ФЕОР.
"Господин Дамс высоко оценил постоянную экспозицию Еврейского музея. Александр Борода и Хендрик Дамс договорились о взаимовыгодном и полезном культурном сотрудничестве, в том числе о проведении выставки, посвященной истории Холокоста в основном здании Парламентской ассамблеей ПАСЕ в Страсбурге", - говорится в сообщении пресс-службы.
По словам раввина Бороды, визит главы Госдумы и ПАСЕ – большая честь для музея.
"Нам, безусловно, приятно, что за 8 лет существования музея мы стали одной из важнейших культурных локаций столицы и посещение Еврейского музея достойно украшает программу официального визита. Наша постоянная экспозиция через историю еврейского народа рассказывает об истории России и о ее неповторимом и особенном пути", - сказал Борода, слова которого приводят в ФЕОР.
Холокост (Holocaust) – от древнегреческого holocaustosis, "всесожжение", "жертвоприношение" – обозначает политику нацистской Германии, ее союзников и пособников по преследованию и уничтожению евреев в 1933-1945 годах. По экспертным оценкам, во время Холокоста было убито порядка шести миллионов евреев в Германии и на территории оккупированных стран. В основе Холокоста – расовая теория, идея о превосходстве арийской расы над другими "неполноценными" расами.
С 2005 года ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day). Резолюция об этом была принята Генассамблей ООН, инициаторами выступили Израиль, Россия, Канада, Австралия, США, а их соавторами – еще более 90 государств. 27 января 1945 года Красная армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим), где с 1940 года, по разным оценкам, было убито от 1,5 до 4 миллионов человек.
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Религия и мировоззрениеРелигияАлександр БородайФедерация еврейских общин РоссииОсвенцимБерл ЛазарГосдума РФВячеслав ВолодинАвстралияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыСШАСправки
 
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