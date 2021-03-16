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СМИ: в США четыре человека погибли при ссоре из-за антикризисного чека
СМИ: в США четыре человека погибли при ссоре из-за антикризисного чека
Четыре человека, в том числе семилетний ребенок, убиты в США в результате ссоры из-за чека на 1,4 тысячи долларов, который американцы начали получать в рамках... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T18:21
2021-03-16T18:21
джо байден
индианаполис
сша
в мире
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Четыре человека, в том числе семилетний ребенок, убиты в США в результате ссоры из-за чека на 1,4 тысячи долларов, который американцы начали получать в рамках антикризисной помощи, сообщает издание Newsweek.Президент США Джо Байден на прошлой неделе подписал закон о мерах по поддержке экономики на 1,9 триллиона долларов. Как заявил ранее Байден, согласно плану, 85% американских домохозяйств получат прямые выплаты по 1,4 тысячи долларов на человека.Антикризисный чек прибыл в одну из семей в Индианаполисе уже в субботу, 13 марта, и сразу же стал причиной кровавой трагедии. Как сообщается, 25-летний Малик Халфакр захотел забрать половину этой суммы у своей подруги - получательницы помощи. После отказа и возникшей ссоры он достал пистолет и начал стрелять в окружающих. Жертвами стрельбы стали четыре человека.Халфакр скрылся с места преступления, но был арестован во вторник вечером.
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джо байден, индианаполис, сша, в мире

СМИ: в США четыре человека погибли при ссоре из-за антикризисного чека

18:21 16.03.2021
 
© Фото : Official Twitter of the Indianapolis Metropolitan Police DepartmentАвтомобиль полиции Индианаполиса
Автомобиль полиции Индианаполиса - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Фото : Official Twitter of the Indianapolis Metropolitan Police Department
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Четыре человека, в том числе семилетний ребенок, убиты в США в результате ссоры из-за чека на 1,4 тысячи долларов, который американцы начали получать в рамках антикризисной помощи, сообщает издание Newsweek.
Президент США Джо Байден на прошлой неделе подписал закон о мерах по поддержке экономики на 1,9 триллиона долларов. Как заявил ранее Байден, согласно плану, 85% американских домохозяйств получат прямые выплаты по 1,4 тысячи долларов на человека.
Антикризисный чек прибыл в одну из семей в Индианаполисе уже в субботу, 13 марта, и сразу же стал причиной кровавой трагедии. Как сообщается, 25-летний Малик Халфакр захотел забрать половину этой суммы у своей подруги - получательницы помощи. После отказа и возникшей ссоры он достал пистолет и начал стрелять в окружающих. Жертвами стрельбы стали четыре человека.
Халфакр скрылся с места преступления, но был арестован во вторник вечером.
Автомобиль полиции США - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
14 марта, 20:06
На вечеринке в США открыли стрельбу, есть жертвы
 
Джо БайденИндианаполисСШАВ мире
 
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