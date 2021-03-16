https://ria.ru/20210316/ssora-1601535492.html

СМИ: в США четыре человека погибли при ссоре из-за антикризисного чека

СМИ: в США четыре человека погибли при ссоре из-за антикризисного чека

Четыре человека, в том числе семилетний ребенок, убиты в США в результате ссоры из-за чека на 1,4 тысячи долларов, который американцы начали получать в рамках... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T18:21

2021-03-16T18:21

2021-03-16T18:21

джо байден

индианаполис

сша

в мире

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Четыре человека, в том числе семилетний ребенок, убиты в США в результате ссоры из-за чека на 1,4 тысячи долларов, который американцы начали получать в рамках антикризисной помощи, сообщает издание Newsweek.Президент США Джо Байден на прошлой неделе подписал закон о мерах по поддержке экономики на 1,9 триллиона долларов. Как заявил ранее Байден, согласно плану, 85% американских домохозяйств получат прямые выплаты по 1,4 тысячи долларов на человека.Антикризисный чек прибыл в одну из семей в Индианаполисе уже в субботу, 13 марта, и сразу же стал причиной кровавой трагедии. Как сообщается, 25-летний Малик Халфакр захотел забрать половину этой суммы у своей подруги - получательницы помощи. После отказа и возникшей ссоры он достал пистолет и начал стрелять в окружающих. Жертвами стрельбы стали четыре человека.Халфакр скрылся с места преступления, но был арестован во вторник вечером.

https://radiosputnik.ria.ru/20210314/ssha-1601172249.html

индианаполис

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, индианаполис, сша, в мире