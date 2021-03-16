https://ria.ru/20210316/sputnik-v-1601404107.html

HHS: США пытались отговорить Бразилию от покупки вакцины "Спутник V"

HHS: США пытались отговорить Бразилию от покупки вакцины "Спутник V"

Создатели российской вакцины "Спутник V" обратили внимание на доклад американского департамента здравоохранения и социальных служб (HHS), согласно которому США... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T02:04

2021-03-16T02:04

2021-03-16T13:09

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

александр гинцбург

министерство здравоохранения сша

москва

южная америка

венесуэла

сша

в мире

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Создатели российской вакцины "Спутник V" обратили внимание на доклад американского департамента здравоохранения и социальных служб (HHS), согласно которому США убеждали Бразилию отказаться от закупки российского препарата, и сочли такое поведение неэтичным.Как отмечается в документе, составленном по итогам 2020 года, ответственное за международные дела подразделение Минздрава (OGA, управление по международным делам) "использовало дипломатические отношения в регионе Северной и Южной Америки" для противодействия усилиям ряда стран, якобы стремящихся "в ущерб безопасности США" увеличить свое влияние в данном регионе. В числе таких стран названы Россия, Куба и Венесуэла.Создатели препарата "Спутник V" приводят в своем твиттере выдержку из доклада, в которой говорится, что управление по международным делам совместно с другими учреждениями США укрепляло связи и оказывало помощь странам Северной и Южной Америки, чтобы отговорить их от принятия помощи со стороны "этих злонамеренных государств"."Министерство здравоохранения США публично подтвердило, что оно оказывало давление на Бразилию по поводу "Спутника V". Мы считаем, что страны должны сотрудничать, чтобы спасать жизни. Усилия, направленные на подрыв вакцин, неэтичны и стоят жизней", — подчеркивается в сообщении в твиттере российской вакцины.В августе 2020 года Минздрав зарегистрировал вакцину "Спутник V", ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований препарата, подтверждающие его высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности: эффективность вакцины составила 91,6 процента. Как отмечал директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина стопроцентно защищает от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20210315/sputnik-1601328074.html

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южная америка

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Медведев: "У нас вакцины оцениваются по принципу эффективности и безопасности" Интервью Дмитрия Медведева представителям СМИ 2021-03-16T02:04 true PT15M34S

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вакцина "спутник v", александр гинцбург, министерство здравоохранения сша, москва, южная америка, венесуэла, сша, в мире