https://ria.ru/20210316/shveytsariya-1601491921.html

Берн ответил на обвинения в адрес экс-посла в России в домогательстве

Берн ответил на обвинения в адрес экс-посла в России в домогательстве

Федеральный департамент иностранных дел (МИД) Швейцарии сообщил РИА Новости, что расследовал обвинение в адрес бывшего посла в России Ива Россье в... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T15:30

2021-03-16T15:30

2021-03-16T17:13

ив россье

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ЦЮРИХ, 16 мар - РИА Новости. Федеральный департамент иностранных дел (МИД) Швейцарии сообщил РИА Новости, что расследовал обвинение в адрес бывшего посла в России Ива Россье в домогательстве к переводчице Наталье Полуэктовой, но никаких признаков неподобающего поведения дипломата не обнаружил.Ранее стало известно, что в Москве судят по делу о мошенничестве переводчицу Наталью Полуэктову – по утверждению защиты, девушка стала жертвой ложных обвинений после того, как попыталась предать гласности историю с предполагаемым сексуальным домогательством Россье.Источник РИА Новости в правоохранительных органах подтвердил, что женщине действительно вменяется афера с медицинской страховкой, но не смог уточнить, когда возбудили дело – до или после обвинений в домогательствах.В швейцарском МИД агентству рассказали, что уголовное дело против Полуэктовой было возбуждено по инициативе посольства Швейцарии в ноябре позапрошлого года."В начале 2019 года посольство Швейцарии в Москве вскрыло факты совершенного Полуэктовой мошенничества и в связи с этим уволило сотрудницу. Она обманным путем получала от посольства деньги на основании нескольких сотен поддельных документов. Она подделала многочисленные медицинские документы и справку об инвалидности, чтобы получить компенсацию от посольства. Посольство подало заявление о возбуждении уголовного дела против указанного лица в августе 2019 года", - сообщили в министерстве.По данным МИД Швейцарии, Полуэктовой предъявлено обвинение в мошенничестве с ущербом более 4,8 миллиона рублей."В связи с ее немедленным увольнением бывшая сотрудница впоследствии предъявила послу обвинения. Федеральные власти расследовали эти обвинения. Однако никаких признаков некорректного поведения со стороны посла обнаружено не было... Обвиняемая повторила эти клеветнические заявления в некоторых российских СМИ в начале марта 2021 года в связи с открытием судебного процесса против нее 10 марта 2021 года", - добавили в МИД.В министерстве также подтвердили, что Россье покинул дипломатическую службу – как подчеркнули там, по собственному желанию."Его командировка в Москву завершилась в установленном порядке примерно через четыре года, 31 декабря 2020 года. Его уход из Федерального департамента никак не связан с упомянутым здесь делом", - заявили дипведомстве, а также выразили Россье благодарность за раскрытие предполагаемых махинаций.Как заявлял РИА Новости защитник переводчицы Александр Добровинский, Полуэктова с 2001 года работала в посольстве Швейцарии в России переводчицей, а спорный инцидент, по его словам, произошел в 2018-м во время чемпионата мира по футболу.

https://ria.ru/20200917/tramp-1577383954.html

https://rsport.ria.ru/20200905/domogatelstva-1576807586.html

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