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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
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В Тюменской области высадят 16 миллионов саженцев хвойных пород деревьев
В Тюменской области высадят 16 миллионов саженцев хвойных пород деревьев
В Тюменской области в рамках реализации проекта "Сохранение лесов" в 2021 году планируется провести лесовосстановление и лесоразведение на площади 7,8 тысяч... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T12:25
2021-03-16T12:28
хорошие новости
тюменская область
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 16 мар — РИА Новости. В Тюменской области в рамках реализации проекта "Сохранение лесов" в 2021 году планируется провести лесовосстановление и лесоразведение на площади 7,8 тысяч гектаров, в том числе создать искусственные насаждения на площади 3,9 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба областного правительства. Для проведения этих работ потребуются свыше 16 миллионов сеянцев хвойных пород, которые выращены в лесных питомниках области. Подготовкой посадочного материала сейчас заняты лесники.Директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов напомнил, что региональный проект "Сохранение лесов" реализуется с 2019 года."К 2024 году тюменским специалистам лесного комплекса необходимо обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100%. На 2021 год плановый показатель установлен в размере 80,4%. Восстановить лес планируется на площади 7,8 тысяч гектаров", - сказал Остроумов.
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хорошие новости, тюменская область

В Тюменской области высадят 16 миллионов саженцев хвойных пород деревьев

12:25 16.03.2021 (обновлено: 12:28 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр КряжевБолее 4 тысяч деревьев высадили в Волго-Ахтубинской пойме
Более 4 тысяч деревьев высадили в Волго-Ахтубинской пойме - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ТЮМЕНЬ, 16 мар — РИА Новости. В Тюменской области в рамках реализации проекта "Сохранение лесов" в 2021 году планируется провести лесовосстановление и лесоразведение на площади 7,8 тысяч гектаров, в том числе создать искусственные насаждения на площади 3,9 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба областного правительства. Для проведения этих работ потребуются свыше 16 миллионов сеянцев хвойных пород, которые выращены в лесных питомниках области. Подготовкой посадочного материала сейчас заняты лесники.
Директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов напомнил, что региональный проект "Сохранение лесов" реализуется с 2019 года.
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"К 2024 году тюменским специалистам лесного комплекса необходимо обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100%. На 2021 год плановый показатель установлен в размере 80,4%. Восстановить лес планируется на площади 7,8 тысяч гектаров", - сказал Остроумов.
 
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