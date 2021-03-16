https://ria.ru/20210316/sazhentsy-1601450352.html

В Тюменской области высадят 16 миллионов саженцев хвойных пород деревьев

В Тюменской области высадят 16 миллионов саженцев хвойных пород деревьев

В Тюменской области в рамках реализации проекта "Сохранение лесов" в 2021 году планируется провести лесовосстановление и лесоразведение на площади 7,8 тысяч... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T12:25

2021-03-16T12:25

2021-03-16T12:28

хорошие новости

тюменская область

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 16 мар — РИА Новости. В Тюменской области в рамках реализации проекта "Сохранение лесов" в 2021 году планируется провести лесовосстановление и лесоразведение на площади 7,8 тысяч гектаров, в том числе создать искусственные насаждения на площади 3,9 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба областного правительства. Для проведения этих работ потребуются свыше 16 миллионов сеянцев хвойных пород, которые выращены в лесных питомниках области. Подготовкой посадочного материала сейчас заняты лесники.Директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов напомнил, что региональный проект "Сохранение лесов" реализуется с 2019 года."К 2024 году тюменским специалистам лесного комплекса необходимо обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100%. На 2021 год плановый показатель установлен в размере 80,4%. Восстановить лес планируется на площади 7,8 тысяч гектаров", - сказал Остроумов.

https://ria.ru/20210312/shkoly-1600912461.html

тюменская область

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хорошие новости, тюменская область