https://ria.ru/20210316/saransk-1601524207.html

В Саранске нашли тело пропавшей студентки

В Саранске нашли тело пропавшей студентки

Тело пропавшей студентки Мордовского госуниверситета обнаружили в съемной квартире, признаков насильственной смерти нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T17:32

2021-03-16T17:32

2021-03-16T17:32

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ульяновская область

саранск

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мар — РИА Новости. Тело пропавшей студентки Мордовского госуниверситета обнаружили в съемной квартире, признаков насильственной смерти нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Мордовии.Информация о пропавшей 22-летней девушке была опубликована в группе поисково-спасательного отряда "Поиск 13 регион" в соцсети "ВКонтакте" в понедельник. Сообщалось, что девушка не выходит на связь с 12 марта."Заявление о пропаже студентки Мордовского университета имени Огарева поступило в полицию 15 марта в 12.40 от преподавательницы, которая курирует группу, где училась девушка. К старосте группы обратилась тетя студентки, которая сказала, что говорила с девочкой в пятницу вечером и потом та уже не выходила на связь. Когда в понедельник девушка не пришла на занятия, известили преподавателя. Та сообщила в полиции, что студентка - домашняя девочка, отличница, гордость вуза, без уважительной причины никогда не пропускала университет", - рассказали агентству в пресс-службе МВД по региону.После того, как было установлено место жительства девушки, которая приехала учиться из Ульяновской области и снимала жилье в Саранске, вызвали хозяина квартиры. Дверь была закрыта на ключ изнутри, ее вскрыли сотрудники МЧС. "В квартире было обнаружено тело девушки без признаков насильственной смерти. Причину смерти установят во время экспертизы", - рассказала собеседница агентства.Как сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Мордовии, по факту смерти студентки проводится доследственная проверка. "Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти и давности ее наступления", - сообщили в региональном СУСК.

https://ria.ru/20180525/1521282485.html

ульяновская область

саранск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ульяновская область, саранск, происшествия