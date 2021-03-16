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В Саранске нашли тело пропавшей студентки
В Саранске нашли тело пропавшей студентки
Тело пропавшей студентки Мордовского госуниверситета обнаружили в съемной квартире, признаков насильственной смерти нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T17:32
2021-03-16T17:32
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ульяновская область
саранск
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мар — РИА Новости. Тело пропавшей студентки Мордовского госуниверситета обнаружили в съемной квартире, признаков насильственной смерти нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Мордовии.Информация о пропавшей 22-летней девушке была опубликована в группе поисково-спасательного отряда "Поиск 13 регион" в соцсети "ВКонтакте" в понедельник. Сообщалось, что девушка не выходит на связь с 12 марта."Заявление о пропаже студентки Мордовского университета имени Огарева поступило в полицию 15 марта в 12.40 от преподавательницы, которая курирует группу, где училась девушка. К старосте группы обратилась тетя студентки, которая сказала, что говорила с девочкой в пятницу вечером и потом та уже не выходила на связь. Когда в понедельник девушка не пришла на занятия, известили преподавателя. Та сообщила в полиции, что студентка - домашняя девочка, отличница, гордость вуза, без уважительной причины никогда не пропускала университет", - рассказали агентству в пресс-службе МВД по региону.После того, как было установлено место жительства девушки, которая приехала учиться из Ульяновской области и снимала жилье в Саранске, вызвали хозяина квартиры. Дверь была закрыта на ключ изнутри, ее вскрыли сотрудники МЧС. "В квартире было обнаружено тело девушки без признаков насильственной смерти. Причину смерти установят во время экспертизы", - рассказала собеседница агентства.Как сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Мордовии, по факту смерти студентки проводится доследственная проверка. "Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти и давности ее наступления", - сообщили в региональном СУСК.
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ульяновская область
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ульяновская область, саранск, происшествия

В Саранске нашли тело пропавшей студентки

17:32 16.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мар — РИА Новости. Тело пропавшей студентки Мордовского госуниверситета обнаружили в съемной квартире, признаков насильственной смерти нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Мордовии.
Информация о пропавшей 22-летней девушке была опубликована в группе поисково-спасательного отряда "Поиск 13 регион" в соцсети "ВКонтакте" в понедельник. Сообщалось, что девушка не выходит на связь с 12 марта.
"Заявление о пропаже студентки Мордовского университета имени Огарева поступило в полицию 15 марта в 12.40 от преподавательницы, которая курирует группу, где училась девушка. К старосте группы обратилась тетя студентки, которая сказала, что говорила с девочкой в пятницу вечером и потом та уже не выходила на связь. Когда в понедельник девушка не пришла на занятия, известили преподавателя. Та сообщила в полиции, что студентка - домашняя девочка, отличница, гордость вуза, без уважительной причины никогда не пропускала университет", - рассказали агентству в пресс-службе МВД по региону.
После того, как было установлено место жительства девушки, которая приехала учиться из Ульяновской области и снимала жилье в Саранске, вызвали хозяина квартиры. Дверь была закрыта на ключ изнутри, ее вскрыли сотрудники МЧС. "В квартире было обнаружено тело девушки без признаков насильственной смерти. Причину смерти установят во время экспертизы", - рассказала собеседница агентства.
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Как сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Мордовии, по факту смерти студентки проводится доследственная проверка. "Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти и давности ее наступления", - сообщили в региональном СУСК.
 
Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ульяновская областьСаранскПроисшествия
 
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