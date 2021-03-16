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Великобритания введет новые глобальные санкции против коррупционеров
Великобритания введет новые глобальные санкции против коррупционеров
Британия в 2021 году введет новую серию глобальных санкций против коррупционеров, говорится в опубликованной во вторник стратегии оборонной и внешней политики... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T15:00
2021-03-16T15:00
2021-03-16T17:20
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 16 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британия в 2021 году введет новую серию глобальных санкций против коррупционеров, говорится в опубликованной во вторник стратегии оборонной и внешней политики на предстоящие 30 лет."В 2021 году Британия введет новую серию глобальных санкций против коррупционеров, мы получим полномочия предотвращать свободный въезд в страну тех, кто был вовлечён в коррупционную деятельность, а также перечисление их средств через нашу финансовую систему. Это дополнит уже существующие антикоррупционные инструменты, включая законодательные меры, и позволит нам сотрудничать с теми союзниками, у которых установлены такие же правила - США и Канадой", - говорится в стратегии.
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великобритания, в мире
ЛОНДОН, 16 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британия в 2021 году введет новую серию глобальных санкций против коррупционеров, говорится в опубликованной во вторник стратегии оборонной и внешней политики на предстоящие 30 лет.
"В 2021 году Британия введет новую серию глобальных санкций против коррупционеров, мы получим полномочия предотвращать свободный въезд в страну тех, кто был вовлечён в коррупционную деятельность, а также перечисление их средств через нашу финансовую систему. Это дополнит уже существующие антикоррупционные инструменты, включая законодательные меры, и позволит нам сотрудничать с теми союзниками, у которых установлены такие же правила - США и Канадой", - говорится в стратегии.