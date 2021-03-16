https://ria.ru/20210316/sanktsii-1601421066.html

Аксенов оценил влияние санкций на развитие Крыма

Аксенов оценил влияние санкций на развитие Крыма

Санкции мешают Крыму, это упущенные возможности, но полуостров в составе России продолжает развиваться, сказал в интервью РИА Новости глава Крыма Сергей... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T09:43

2021-03-16T09:43

2021-03-16T11:11

сергей аксенов (политик)

республика крым

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Санкции мешают Крыму, это упущенные возможности, но полуостров в составе России продолжает развиваться, сказал в интервью РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов."Это может говорить только об упущенных возможностях. Санкционный режим мешает, но мы двигаемся все равно", - заявил Аксенов.Он выразил уверенность, что "ситуация разрядится". "Тем не менее считаю, что мы движемся эффективно и точно на колени вставать не собираемся", - добавил глава Крыма.На прошлой неделе Европейский союз в очередной раз на полгода продлил действующие с 2014 года санкции "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". Санкции в отношении 177 физлиц и 48 организаций продлены до 15 сентября этого года, в действующий список не вносилось изменений.Читайте полный текст интервью с Сергеем Аксеновым >>

https://ria.ru/20210316/krym-1601405535.html

республика крым

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сергей аксенов (политик), республика крым, в мире