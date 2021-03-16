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Аксенов оценил влияние санкций на развитие Крыма
Аксенов оценил влияние санкций на развитие Крыма
Санкции мешают Крыму, это упущенные возможности, но полуостров в составе России продолжает развиваться, сказал в интервью РИА Новости глава Крыма Сергей... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T09:43
2021-03-16T11:11
сергей аксенов (политик)
республика крым
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Санкции мешают Крыму, это упущенные возможности, но полуостров в составе России продолжает развиваться, сказал в интервью РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов."Это может говорить только об упущенных возможностях. Санкционный режим мешает, но мы двигаемся все равно", - заявил Аксенов.Он выразил уверенность, что "ситуация разрядится". "Тем не менее считаю, что мы движемся эффективно и точно на колени вставать не собираемся", - добавил глава Крыма.На прошлой неделе Европейский союз в очередной раз на полгода продлил действующие с 2014 года санкции "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". Санкции в отношении 177 физлиц и 48 организаций продлены до 15 сентября этого года, в действующий список не вносилось изменений.Читайте полный текст интервью с Сергеем Аксеновым &gt;&gt;
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сергей аксенов (политик), республика крым, в мире

Аксенов оценил влияние санкций на развитие Крыма

09:43 16.03.2021 (обновлено: 11:11 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Санкции мешают Крыму, это упущенные возможности, но полуостров в составе России продолжает развиваться, сказал в интервью РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов.
"Это может говорить только об упущенных возможностях. Санкционный режим мешает, но мы двигаемся все равно", - заявил Аксенов.
Он выразил уверенность, что "ситуация разрядится". "Тем не менее считаю, что мы движемся эффективно и точно на колени вставать не собираемся", - добавил глава Крыма.
На прошлой неделе Европейский союз в очередной раз на полгода продлил действующие с 2014 года санкции "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". Санкции в отношении 177 физлиц и 48 организаций продлены до 15 сентября этого года, в действующий список не вносилось изменений.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Аксеновым >>
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