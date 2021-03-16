https://ria.ru/20210316/sanktsii-1601403466.html

Российская компания назвала санкции США "экономическим Гуантанамо"

Российская компания назвала санкции США "экономическим Гуантанамо"

Учредитель и генеральный директор попавшей под санкции Минторга США компании "Фемтеко" Андрей Мезинов в беседе с РБК сравнил введенные ограничения с... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T02:03

2021-03-16T02:03

2021-03-16T02:03

обсе

евросоюз

андрей мезинов

россия

санкции

минторг сша

гуантанамо (город)

китай

оон

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Учредитель и генеральный директор попавшей под санкции Минторга США компании "Фемтеко" Андрей Мезинов в беседе с РБК сравнил введенные ограничения с "экономическим Гуантанамо".По его мнению, американское бюро промышленности и безопасности США "творит совершеннейший беспредел". Гендиректор отметил, что его компания непричастна к "каким-либо поставкам для разработки или производства химического оружия". Предприниматель называет ограничения по линии Минторга Соединенных Штатов "фактически удушением фирмы".Глава "Фемтеко" пояснил, что собирается обратиться к юристам, чтобы решить, как действовать в этой ситуации."Я хотел бы получить объяснения и своими средствами доказать несправедливость и незаконность этого решения", — заявил предприниматель.Мезинов прогнозирует, что ему придется реструктурировать бизнес и налаживать связи с Китаем. Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Ранее представители ряда международных организаций, в том числе ОБСЕ и эксперты ООН, призвали новую администрацию США немедленно закрыть тюрьму в Гуантанамо из-за того, что многие заключенные содержались там без суда и следствия и подвергались пыткам.Торговые санкции против 13 компанийСША следом за Евросоюзом ввели экономические ограничения, увязав их с ситуацией вокруг Алексея Навального. В черный список попали девять компаний из России, три из Германии, одна из Швейцарии.Санкции за "деятельность по распространению в поддержку российской программы оружия массового уничтожения" затронули следующие организации: Chimmed Group, Chimconnect GmbH, Chimconnect AG, Pharmkontract GmbH, Фемтеко, Интерлаб, ЛабИнвест, OOO продукты АНАЛИТ, OOO Интертех, Pharmcontract GC, Rau Faem, Регионснаб и Riol-Chemie.Любые операции, связанные с экспортом в США продукции этих компаний, подпадают под режим лицензирования "с презумпцией отказа". Также лица, имеющие дела с этими компаниями, рискуют в свою очередь попасть под американские санкции.Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала новые санкции Вашингтона "враждебным антироссийским выпадом" и призвала американскую сторону "не играть с огнем".Суд над НавальнымСуд в Москве 2 февраля постановил заменить условный срок Навального по делу "Ив Роше" на три с половиной года колонии общего режима в связи с многочисленными нарушениями условий испытательного срока. Мосгорсуд признал это решение законным. Теперь Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет.Утверждения о том, что его преследуют исключительно за политическую деятельность, опроверг Европейский суд по правам человека: Страсбург не увидел политической подоплеки в деле "Ив Роше", однако присудил компенсации за домашний арест, которые выплатили российские власти.

https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599676661.html

https://ria.ru/20210302/kredity-1599666629.html

https://ria.ru/20210302/zhirinovskiy-1599629254.html

россия

гуантанамо (город)

китай

сша

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обсе, евросоюз, андрей мезинов, россия, санкции, минторг сша, гуантанамо (город), китай, оон, сша, в мире