https://ria.ru/20210316/raketa-1601458093.html

Eurockot удалила информацию о первом пуске ракеты "Рокот"

Eurockot удалила информацию о первом пуске ракеты "Рокот"

Оператор коммерческих пусков российских ракет "Рокот-М" Eurockot Launch Services GmbH после публикации РИА Новости убрал со своего сайта ранее обнародованную... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T12:59

2021-03-16T12:59

2021-03-16T12:59

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россия

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украина

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Оператор коммерческих пусков российских ракет "Рокот-М" Eurockot Launch Services GmbH после публикации РИА Новости убрал со своего сайта ранее обнародованную информацию о сроках первого пуска возрожденной программы "Рокот".Совместное российско-европейское предприятие 15 марта на своем сайте сообщило, что первый пуск конверсионной ракеты-носителя легкого класса "Рокот", созданной без украинских комплектующих, состоится во второй половине 2022 года и Eurockot Launch Services готова принимать заказы на пусковые услугиТеперь на основной странице сайта, там, где раньше висело это сообщение, представлена только информация о компании.Eurockot - это совместное предприятие Ariane Group и Центра Хруничева (производитель ракеты), базирующееся в Бремене (Германия).Ранее гендиректор Центра Хруничева (предприятие "Роскосмоса") Алексей Варочко сообщал, что пуски возобновятся в 2022 году.О возрождении проекта конверсионной ракеты "Рокот-М" стало известно несколько лет назад. Речь идет о преобразовании снимаемых с боевого дежурства баллистических ракет РС-18Б "Стилет" (УР-100Н УТТХ) в космические носители. Проект "Рокот-М" станет продолжением ранее закрытого проекта "Рокот", но с переходом на отечественную систему управления. Ранее ее делало харьковское предприятие "Хартрон". После 2014 года Украина прекратила поставки этой аппаратуры в Россию, что затруднило проведение пусков носителей, и от проекта решили отказаться. Программа "Рокот" была завершена пуском 27 декабря 2019 года. Тогда эта ракета вывела на орбиту спутники связи "Гонец-М". Однако еще до этого стало известно, что Центр Хруничева разрабатывает ракету "Рокот-2" (в последующем стала называться "Рокот-М") с российской системой управления взамен украинской.Помимо Eurockot, ракеты "Рокот" ранее использовал "Роскосмос" и Минобороны России.

https://ria.ru/20210314/sputnik-1601169112.html

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россия, космос - риа наука, роскосмос, украина