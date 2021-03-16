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Наука
https://ria.ru/20210316/raketa-1601458093.html
Eurockot удалила информацию о первом пуске ракеты "Рокот"
Eurockot удалила информацию о первом пуске ракеты "Рокот"
Оператор коммерческих пусков российских ракет "Рокот-М" Eurockot Launch Services GmbH после публикации РИА Новости убрал со своего сайта ранее обнародованную... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T12:59
2021-03-16T12:59
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Оператор коммерческих пусков российских ракет "Рокот-М" Eurockot Launch Services GmbH после публикации РИА Новости убрал со своего сайта ранее обнародованную информацию о сроках первого пуска возрожденной программы "Рокот".Совместное российско-европейское предприятие 15 марта на своем сайте сообщило, что первый пуск конверсионной ракеты-носителя легкого класса "Рокот", созданной без украинских комплектующих, состоится во второй половине 2022 года и Eurockot Launch Services готова принимать заказы на пусковые услугиТеперь на основной странице сайта, там, где раньше висело это сообщение, представлена только информация о компании.Eurockot - это совместное предприятие Ariane Group и Центра Хруничева (производитель ракеты), базирующееся в Бремене (Германия).Ранее гендиректор Центра Хруничева (предприятие "Роскосмоса") Алексей Варочко сообщал, что пуски возобновятся в 2022 году.О возрождении проекта конверсионной ракеты "Рокот-М" стало известно несколько лет назад. Речь идет о преобразовании снимаемых с боевого дежурства баллистических ракет РС-18Б "Стилет" (УР-100Н УТТХ) в космические носители. Проект "Рокот-М" станет продолжением ранее закрытого проекта "Рокот", но с переходом на отечественную систему управления. Ранее ее делало харьковское предприятие "Хартрон". После 2014 года Украина прекратила поставки этой аппаратуры в Россию, что затруднило проведение пусков носителей, и от проекта решили отказаться. Программа "Рокот" была завершена пуском 27 декабря 2019 года. Тогда эта ракета вывела на орбиту спутники связи "Гонец-М". Однако еще до этого стало известно, что Центр Хруничева разрабатывает ракету "Рокот-2" (в последующем стала называться "Рокот-М") с российской системой управления взамен украинской.Помимо Eurockot, ракеты "Рокот" ранее использовал "Роскосмос" и Минобороны России.
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россия, космос - риа наука, роскосмос, украина

Eurockot удалила информацию о первом пуске ракеты "Рокот"

12:59 16.03.2021
 
© Фото : Минобороны РоссииПуск ракеты-носителя "Рокот" с космодрома Плесецк
Пуск ракеты-носителя Рокот с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Фото : Минобороны России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Оператор коммерческих пусков российских ракет "Рокот-М" Eurockot Launch Services GmbH после публикации РИА Новости убрал со своего сайта ранее обнародованную информацию о сроках первого пуска возрожденной программы "Рокот".
Совместное российско-европейское предприятие 15 марта на своем сайте сообщило, что первый пуск конверсионной ракеты-носителя легкого класса "Рокот", созданной без украинских комплектующих, состоится во второй половине 2022 года и Eurockot Launch Services готова принимать заказы на пусковые услуги
Теперь на основной странице сайта, там, где раньше висело это сообщение, представлена только информация о компании.
Eurockot - это совместное предприятие Ariane Group и Центра Хруничева (производитель ракеты), базирующееся в Бремене (Германия).
Ранее гендиректор Центра Хруничева (предприятие "Роскосмоса") Алексей Варочко сообщал, что пуски возобновятся в 2022 году.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
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С борта МКС запустили восемь спутников
О возрождении проекта конверсионной ракеты "Рокот-М" стало известно несколько лет назад. Речь идет о преобразовании снимаемых с боевого дежурства баллистических ракет РС-18Б "Стилет" (УР-100Н УТТХ) в космические носители. Проект "Рокот-М" станет продолжением ранее закрытого проекта "Рокот", но с переходом на отечественную систему управления. Ранее ее делало харьковское предприятие "Хартрон". После 2014 года Украина прекратила поставки этой аппаратуры в Россию, что затруднило проведение пусков носителей, и от проекта решили отказаться. Программа "Рокот" была завершена пуском 27 декабря 2019 года. Тогда эта ракета вывела на орбиту спутники связи "Гонец-М". Однако еще до этого стало известно, что Центр Хруничева разрабатывает ракету "Рокот-2" (в последующем стала называться "Рокот-М") с российской системой управления взамен украинской.
Помимо Eurockot, ракеты "Рокот" ранее использовал "Роскосмос" и Минобороны России.
 
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